Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 8 giugno 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 8 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 8 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN MEDARDO, VESCOVO DI NOYON. Alcuni suoi miracoli aiutarono dei ladri che lo stavano derubando e forse fu questa generosità che ispirò Hugo per il suo mons. Myriel de “I miserabili”. San Medardo vive nel VI secolo. È figlio di uno dei Franchi conquistatori della Gallia. Diventa vescovo dell’attuale Saint-Quentin, muore nel 561. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 8 GIUGNO 2006

Masso killer, giovane sotto torchio per sette ore. Lungo interrogatorio per un 19enne della frazione Piumarola. Dieci mesi fa il sasso lanciato dal cavalcavia sull’A1 causò la morte di un uomo. Il procuratore di Cassino Izzo: «Nessun indagato, la soluzione del caso non è vicina».

Mezzo milione sequestrato a Perciballi. Il denaro era depositato su conti correnti a Roma e Sora. Nuova tegola giudiziaria per l’imprenditore di Isola Liri arrestato nell’ambito di un’inchiesta della procura di Roma portata avanti dalla Squadra Mobile di Frosinone sui corsi di formazione professionale.

Crisi “Gaia”: interviene il Governo. Emergenza rifiuti. Il Consorzio, che perde due milioni al mese, sospende il servizio per tre giorni a settimana. Il Sottosegretario Rinaldi: «Eviteremo il fallimento per tornare a un governo pubblico».

Assessore rimosso, il leader della Margherita protesta. Mondo politico in fermento a Ceccano. Il motivo è il “cambio in corsa” operato dal sindaco Antonio Ciotoli all’interno della sua giunta di centrosinistra: fuori l’assessore della Margherita Giulio Conti (Urbanistica), dentro, per lo stesso schieramento, Luigi Maliziola.

LE PRIME PAGINE DI LUNEDì 8 GIUGNO 2026

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