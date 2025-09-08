Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 8 settembre 2025

[E’ LA STAMPA BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 8 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 8 settembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Sergio I, papa. Palermitano di famiglia siriana, Papa Sergio I è uomo di fede capace di mettere pace in antiche discordie. Quando l’imperatore Giustiniano II vuole imporre norme uscite da un Concilio di soli vescovi orientali, Sergio si oppone e arrivano anche eserciti a proteggerlo. Muore nel 701.

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 8 SETTEMBRE 1995

Due casalinghe a luci rosse. Cassette porno girate da giovani e belle ciociare, scoperte dai mariti che chiedono la separazione. Riconosce la moglie in un film hard da una voglia sulla schiena. Per mezzo milione Cristiana si è fatta riprendere a Perugia durante una sodomizzazione, caccia alla cassetta pirata.

Ospedali da tagliare, la CGIL si schiera con il manager Torti. Dura critica ai sindaci rivoltosi. Radicioni: “Se si lasciano così le cose, la Regione dovrà mettere nuove tasse”.

Rapina da 50 milioni. A Torrice la banda del taglierino colpisce alla Banca di Roma.

Il traforo unirà 2 regioni. Vertice operativo ad Atina tra i comuni del sorano e le province di Frosinone e L’Aquila. La Valcomino più vicina all’Abruzzo. Alleanza tra sindaci. Il primo progetto per realizzare una galleria sotto il Parco Nazionale è di quarant’anni fa. A fine mese un nuovo incontro.

Ufficio Urbanistica a tecnici esterni, il sindaco ci riprova. A Veroli dopo lo stop della Scael, ai chiarimenti richiesti, allegato uno studio sui carichi di lavoro. Le opposizioni all’attacco.

Fiuggi, il nuovo Palatenda sarà pronto entro il mese. Ormai è deciso: per catturare turisti, in attesa della costruzione del Palazzo dei Congressi, l’azienda che gestisce le Terme realizzerà entro la fine del mese un Palatenda dentro il campo sportivo di Fiuggi.

