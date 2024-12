Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 9 dicembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 9 dicembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. È avvincente la narrazione delle apparizioni guadalupane. Protagonista è uno sconosciuto indio messicano, Juan Diego, che verso la metà del 1500 incontra la Vergine su una collina, luogo che diventerà nei secoli un centro del pellegrinaggio mariano mondiale. (Leggi).

I TITOLI DI SABATO 9 DICEMBRE 2023

La banda della “spaccata”. A segno un nuovo colpo, sfondata la vetrina del negozio “Yammo” in via Aldo Moro. Banditi in fuga con un centinaio di telefoni cellulari. Si spera nelle riprese delle telecamere.

Campo Catino, 40 anni di un’avventura stellare. L’Osservatorio astronomico festeggia l’anniversario, martedì l’evento in Provincia. Il progetto, nato da gruppo di giovani, oggi è una realtà scientifica internazionale

Pedone distratto, risarcimento negato. Caduta in strada per una lamiera, fa causa al Comune il giudice di pace le dà ragione, in Appello sentenza ribaltata. Per il tribunale di Cassino l’incidente è da ricondurre soltanto al comportamento imprudente della donna.

Vandalizzata la statua di Cicerone futurista. In due si fanno un selfie, poi un ragazzo prende a pugni la base della scultura. Scena ripresa di notte dalle telecamere, Sgarbi: «Violenza gratuita, la ripareremo».

Leoni, recupera anche Lirola. Il terzino ha ripreso ad allenarsi con la squadra e potrebbe essere tra i convocati per il match con il Toro. In panchina dovrebbe trovare posto anche Harroui che ha smaltito l’infortunio. Ancora differenziato per Reinieri.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 9 dicembre 2024.