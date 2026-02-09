Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 9 febbraio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di lunedì 9 febbraio 2026
Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di lunedì 9 febbraio 2026
IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Apollonia, vergine e martire di Alessandria in Egitto. Dedicata totalmente all’apostolato, molto stimata per il suo coraggio e la sua integrità, viene catturata nel 249, già anziana, durante le feroci persecuzioni del III secolo in Egitto. Rifiutandosi di rinnegare la fede, viene torturata: le strappano i denti con una tenaglia. Muore tra le fiamme. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 9 FEBBRAIO 1996
Crisi al bivio, ci pensa Ciarrapico. L’ex patron dell’Acqua Fiuggi interviene a sorpresa nel vertice decisivo. A Roma i big costringono Fanelli ad accettare tutte le condizioni poste dai sette consiglieri in rivolta. Raggiunta l’intesa per ricompattare il polo di centrodestra ma il rischio di elezioni ancora esiste perché c’è una mozione di sfiducia con 21 firme. Scontro Duro tra il “Ciarra” e Ottaviani.
Ultimatum alla Usl: o paghi o invaderemo gli uffici con i cani. Randagismo, esplode l’emergenza. I proprietari dei canili reclamano centinaia di milioni.
“Mio figlio Enrico ucciso dagli usurai“. A Boville Ernica una morte misteriosa. Il padre del giovane autotrasportatore colpito da ictus nel capoluogo rilancia le accuse.
Cinque ospedali nel mirino. Ridimensionati quelli di Arpino, Ceprano, Isola del Liri Ceccano Ferentino. I vertici dell’azienda Usl ciociara hanno fatto partire i piani di razionalizzazione dell’assistenza sanitaria. Chiusi i reparti di ostetricia, medicina chirurgia e pediatria. Colpiti quei servizi con basso indice di produttività e sicurezza.
La gente di Cervaro bacchetta Don Mazzi: “Non siamo mostri“. Assemblea sulla comunità antidroga. Accuse a Exodus ma anche al Comune: “Non siamo stati informati“.
La novo presente il piano: “Chiusura si ma indolore“. Ad Anagni. gli operai saranno ricollocati.
Cartiere meridionali, si riparte. Ad Isola del Liri firmato il piano di salvataggio per la fabbrica chiusa nel 1993. L’impianto preso in mano da una cordata di imprenditori, darà lavoro a 120 persone. Sindacato ottimista.