Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 9 febbraio 2026

[IL PUNTO] Amarissima la 23^ giornata per i giallazzurri che, oltre a perdere con la capolista Venezia, sono stati scavalcati dal Monza e avvicinati dal Palermo (- 2). Ma a confortare Alvini l’ottima prestazione mostrata allo “Stirpe”. Ora il doppio turno esterno (Avellino e Spezia) che potrebbe incidere non poco sul futuro. Esonerato Dionigi, la Reggiana ha chiamato Rubinacci, già vice di Nesta in Ciociaria