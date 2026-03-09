[LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 9 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 9 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Francesca romana, fondatrice delle Oblate di Tor de’ Specchi. Ha illuminato, lei ricca e nobile, le strade più misere dell’Urbe tra la fine del Trecento e la prima metà del Quattrocento. Francesca Romana è una delle Sante della carità più note della Chiesa. Una donna anticonvenzionale che sceglie il bene come scopo della vita per amore di Cristo. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 9 MARZO 2006

Abusi, si va verso l’archiviazione. Uffici al posto degli appartamenti: eseguiti oltre novanta accertamenti. Il caso è destinato a sgonfiarsi per i proprietari di abitazioni in cui non sono state eseguite opere murarie.

Amministrative, 31 Comuni ciociari alle urne. Si vota il 28 e29 maggio. Nei centri maggiori 6 sindaci cercano il bis. Incognita terzo mandato a Sgurgola, Alvito, Collepardo e Viticuso. A Cassino, Alatri, Sora e Anagni eventuali ballottaggi 11 e 12 giugno

Cittadella Cielo: all’esame del prossimo consiglio la richiesta di concessione. Primo lotto: intervento da 9 milioni.

Superato il primo ostacolo, non c’è stato il collasso della Monti Lepini. Cavoni, al via i lavori sulla ‘piastra’. Solo rallentamenti all’altezza della Coop dove la carreggiata si restringe ad una sola corsia. La piattaforma pedonale costerà 2 milioni.

Caso Sgl, imbarazzo in Regione. Il finanziamento al Ferentino calcio: interrogazioni della Formisano (Udc) e di Peduzzi (Rc). Ma Vellucci si difende: un abbaglio, è un progetto innovativo.

Il Frosinone decimato perde 2 a 0 a Gallipoli. Qualificazione compromessa per i canarini privi di sei titolari bloccati dagli infortuni. In Coppa Italia le reti di Castillo e Innocenti. Il ritorno al Comunale il 29 marzo. Sabato tifosi in piazza contro i provvedimenti della Questura.

