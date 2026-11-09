Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 9 novembre 2026

La prima edizione della manifestazione organizzata dall’assessore Francesco Ruggiero, Iano Nicolia e Gianmarco De Giuli. Piazzale Bachelet si riempie di bambini e famiglie. Gli organizzatori ringraziano le associazioni e annunciano un evento ancora più grande per l’estate. Durante il talk “Oltre lo Sport” il confronto tra politica e mondo sportivo supera gli schieramenti. Ruspandini: «Lo sport non ha bandiere politiche».