Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 9 novembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 9 novembre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 9 novembre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SANTI MARIA E NEONE, MARTIRI. Nell’anno 257 l’imperatore Valeriano ordina una nuova persecuzione di cristiani. Nella spirale di sangue finisce anche una famiglia greca: Ippolito, la sorella Paolina col marito Adria e i giovani figli Maria e Neone. Nell’VIII secolo le loro spoglie vengono traslate nella chiesa romana di S. Agata (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 9 NOVEMBRE 1996
In 70 contro i bisonti. I carabinieri danno l’alt a 228 camion, 89 non erano in regola con la legge. Dopo la protesta dei sindaci per le strade rovinate, controlli a tappeto sugli automezzi usati nei cantieri del supertreno. Intanto si studia una mappa delle arterie utilizzate dai mezzi pesanti per trovare percorsi alternativi.
Da padre in figlio, il futuro dell’industria. Gino Annunziata e il figlio Piergiorgio ieri a confronto all’Unione Industriale.
Anagni 65 licenziati alla Bw. Una cinquantina di operai della Browning Winchester di Anagni si sono incatenati davanti ai cancelli dello stabilimento. La manifestazione simbolica è stata fatta per protestare contro il licenziamento di 65 lavoratori su 180.
Quaranta marocchini all’inferno. Ammassati come bestie in garage seminterrati vicino ad Alatri. Blitz dei carabinieri all’alba in una tenuta: il proprietario dei locali li aveva dati in affitto. Gli extracomunitari vivevano da sette mesi in condizioni disumane accanto alla villa a tre piani dell’agricoltore.
Tassi al 15% per i prestiti alle vittime dell’usura. L’iniziativa di prefettura e Bankitalia. Il Pool delle sei banche locali a gennaio in campo contro gli strozzini.
Maria Cordova al posto di Savia. Il Piemne d’acciaio di Roma a fine dicembre a capo della procura di Cassino.
All’asta il castello Conti. Il Comune di Ceccano vuole acquistarlo per 480 milioni di lire. Il 20 novembre il tribunale di Frosinone fisserà ufficialmente la data della messa all’incanto.
Gismondi dal gip antimafia. L’inchiesta sul tentato sequestro di Genesio Rocca, figlio del re dei palloncini. Casalvieri. Il 22 novembre si saprà se le prove raccolte sono sufficienti per il rinvio a giudizio dell’unico imputato. Restano ancora da chiarire le modalità del rapimento fallito. L’avvocato difensore solleva numerose perplessità e molti dubbi.
Si spende di meno per fare la spesa ma c’è chi specula. Il costo della vita in Ciociaria..
LE PRIME PAGINE DI LUNEDì 9 NOVEMBRE 2026
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