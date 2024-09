Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 9 settembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 9 settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Pietro Claver, Sacerdote Gesuita, Apostolo fra i neri deportati. Sacerdote della Compagnia di Gesù, è ricordato come uno dei più fecondi e generosi missionari dell’America meridionale. Per oltre quarant’anni si adoperò in Colombia in favore dei neri ridotti in schiavitù, rigenerando di sua mano nel battesimo di Cristo circa trecentomila di loro. Leggi qui.

I TITOLI DI VENERDI’ 9 SETTEMBRE 1994

La rivolta degli imprenditori. La Federlazio scende in campo per abbassare il costo del lavoro. L’associazione delle piccole medie aziende chiede un confronto con sindacati banche e istituzioni. Con il venir meno delle agevolazioni contributive alle imprese frusinati la situazione per molte sarebbe divenuta drammatica.

Ragazza di 14 anni muore per intossicazione dopo un pranzo. A Roccasecca aperta un’inchiesta dalla procura. Altri 12 intossicati, tre ricoverati colpiti da salmonella. La tragedia è avvenuta qualche giorno fa, ma si è saputo solo ieri. Il pranzo si era tenuto sabato 27 agosto. La vittima Gelsomina Zurlo curata in ritardo. Disposte analisi sui campioni di cibo cibo.

Per l’assalto da commando al furgone Metropol, le indagini puntano sulla malavita locale. Torna la banda dei blindati. Trovata nelle campagne di Pofi l’auto usata dai banditi. Dopo due anni di tregua è allarme per le rapine ai portavalori.

Veroli, abusi a valanga. Sequestro di cantieri in molti centri della Ciociaria. Dopo il condono crescono come funghi le costruzioni irregolari. La situazione. La piaga sta dilagando in tutti i paesi, ma solo pochi comuni sono attrezzati per una efficace lotta al fenomeno. A Cassino ad esempio esiste l’ufficio ma l’unico addetto è stato trasferito due anni fa.

Milioni di multa al direttore e agli amministratori della Banca Rurale. Amaseno. Contestate irregolarità.

