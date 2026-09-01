Le Prime Pagine dei giornali di martedì 1 settembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 1 settembre 2026

*

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 1 settembre 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

SANT’EGIDIO, ABATE. Sant’Egidio (Gilles il suo nome francese) dalle origini misteriose, visse probabilmente tra il VI e l’VIII secolo. Fu eremita in un bosco del Sud della Francia finché, per amicizia di un re, divenne abate e guida spirituale di tutta la regione. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 1 SETTEMBRE 1996

Imprenditore ucciso, è un giallo. Sora, Alessandro Doldo, fratello della vittima, ricostruisce le ultime ore. Al Caffè del Viale, il bar dei suoi vecchi amici, si era fatto vedere sabato scorso: “Era allegro e in ottima forma”. “Si era messo il mio vestito. Andava verso la morte e non lo sapeva”. “Ho da vedere una questione a Francavilla, mi ha detto prima di uscire”. “Un po’ spaccone ma brava persona”: l’istruttore della palestra racconta Gabriele. Sul corpo di Gabriele ci sono i segni di una colluttazione. Ieri l’autopsia: è stato ucciso con un solo colpo di pistola sull’occhio sinistro sparato da circa mezzo metro. Sono necessari 60 giorni per stabilire se aveva fatto uso di droghe o farmaci. Oggi i funerali nella sua Sora.

“Non sarò più ostaggio di nessuno”. Il sindaco Fanelli presenta il nuovo corso. Presto rimpasto in Giunta. Mano tesa alle opposizioni, a cui saranno offerte le presidenze delle Commissioni. Arriva il City Manager (Silenzi?) Saranno sostituiti tutti gli assessori tecnici mentre dovrebbe rientrare nell’esecutivo Adriano Piacentini. Ormai deteriorati i rapporti con Nicola Ottaviani.

I candidati sono sicuri: si voterà il sindaco e non l’intero Consiglio. Sora. Nuove incertezze sulle elezioni. I Consiglieri che si sono dimessi però non la pensano così e invocano il decreto sul voto anticipato.

Notti sempre più buie nel capoluogo, oltre un quarto dei lampioni spenti. Campagna di denuncia del Codacons sui servizi.

Pioggia sulle strade decine di feriti. Incidenti a catena in Ciociaria. In 3 maxi tamponamenti sull’autostrada sono rimaste coinvolte 50 auto. Altri scontri ad Anagni e Ferentino. A Trevi nel Lazio un giovane si è schiantato contro il palco per la festa del patrono.

I genitori si oppongono: fuggono per amore. Alle 2 amiche di Piglio non veniva concesso di vedere i fidanzati. Una è tornata già a casa l’altra invece è ancora uccel di bosco.

In pellegrinaggio per il perdono. Accoltellò una prostituta, va a piedi da Ausonia al santuario di Gallinaro. Dopo aver percorso 50 km, tormentato dal rimorso, tanta anche il suicidio ingerendo veleno per topi. L’operaio arrestato per tentato omicidio spiega al suo avvocato perché ha aggredito in auto, a Baia Domitia la lucciola prima di avere un rapporto.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI MARTEDì 1 SETTEMBRE 2026

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.