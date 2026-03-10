[LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di martedì 10 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

Le Prime Pagine dei giornali di martedì 10 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni Ogilvie, sacerdote gesuita e martire. Un uomo e un santo dal coraggio strepitoso. Scozzese nella Scozia protestante che tortura senza pietà i cattolici, Giovanni Ogilvie agli inizi del ‘600 tiene viva di nascosto la fede nella sua terra. Catturato e torturato a lungo, resiste senza abiurare fino al martirio patito a Glasgow nel 1615. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 10 MARZO 2006

«Mi sfrattano? Mi lascio morire». Anziano, solo e malato aspetta l’ufficiale giudiziario. «Così lo uccidono». Ripi. Da anni chiede un alloggio popolare. Il sindaco: «Non gli credo, c’è chi sta molto peggio di lui».

Piastra Cavoni al buio: due auto contro il cantiere. Scarsa illuminazione sulla Monti Lepini per segnalare i lavori: feriti i conducenti dei lavori. La segnaletica luminosa non era ancora stata attivata. L’assessore: «Andate più piano».

Aeroporto, soci d’accordo: sì all’aumento di capitale. Via libera da Provincia, Comune, Consorzio Asi e Camera di Commercio. Intanto la Regione ha stanziato 4 milioni e mezzo di euro per lo scalo a Frosinone.

Sessanta negozi a due passi dalla Fiat. Giovedì a Piedimonte apre il centro commerciale “Le Grange”. La mega struttura servirà un’utenza di 450 mila persone del sud della provincia e del nord della Campania. Entro un anno e mezzo nasceranno altri due ipermercati alla periferia di Cassino: Sidis e Panorama.

Università, partita la caccia al 5 per mille: «Useremo i contributi per fini sociali». Allo studio due progetti. Una campagna di comunicazione con la finalità di promuovere e sensibilizzare i contribuenti a destinare il 5 per mille dell’imposizione fiscale personale all’Università di Cassino. L’Ufficio stampa e comunicazione dell’Ateneo in questi giorni sta lavorando all’ideazione della campagna volta a finanziare alcuni progetti dell’Università.

«Lotteremo per strapparvi un punto». La partita con il Gela vista dall’ex Gargiulo: «Dobbiamo salvare la panchina del mister». Il Frosinone al Comunale deciso a difendere il secondo posto in classifica

LE PRIME PAGINE DI MARTEDI' 10 MARZO 2026

