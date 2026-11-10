Le Prime Pagine dei giornali di martedì 10 novembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 10 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 10 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN LEONE MAGNO, PAPA E DOTTORE DELLA CHIESA. “Uno dei più grandi Pontefici che abbiano onorato la Sede romana”: così Benedetto XVI ha definito San Leone Magno. Vissuto nel V secolo, questo Papa ispirò il Concilio ecumenico di Calcedonia e fermò Attila, capo degli Unni pronto a invadere l’Italia. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 10 NOVEMBRE 1996

Tangentopoli in 18 dal gip. Domani davanti al giudice ex amministratori tecnici e imprenditori. La maxi inchiesta prese spunto dalle lunghe rivelazioni dell’ex sindaco del capoluogo Giuseppe Marsinano. In quattro filoni ricostruiti presunti affari e connivenza intrecciati municipio intorno agli anni 90.

Stop alle file al CUP: dopo le proteste la Asl convoca i sindacati. Martedì vertice per trovare il personale. Il consigliere Iannarilli chiede a Badaloni un’ispezione in via Fabi.

Occuparono la Edipol, operai a giudizio. La vertenza scoppiò per la difesa del posto di lavoro. 34 gli imputati.

La Giunta scivola sui mega appalti. Raccolta rifiuti e gestione del gas: pesano le due bocciature del Tar. Cassino. Le opposizioni attaccano duramente: “Questa vicenda finita male è il segno di pessima amministrazione“. Bruno Scittarelli (Cdu) accusa: “Per i cittadini si tratta dell’ennesima beffa: i ricorsi che il Comune ora farà porteranno via tempo e soldi”.

La municipalizzata amplierà le reti di acqua gas e fogne. Paliano. La Ameag presenta i progetti. Nel futuro si pensa di gestire anche la farmacia, la foresteria e l’illuminazione pubblica.

Derubato e poi beffato dalla banca. Denunciò il furto degli assegni ma finisce lo stesso sul libro dei protesti. A Isola del Liri l’Odissea di un fotografo

“Si sapevamo degli stupri“. Interrogate la psicologa e l’insegnante che per la prima volta sollevò il caso. Torrice. Il Procuratore forse la prossima settimana disporrà una visita ginecologica sulla ragazzina. La vittima oggi tredicenne continua a essere ospitata in una casa famiglia dove viene seguita da un’équipe di esperti.

Ostello per la gioventù alle Fraschette, chiesti più soldi alla Regione. Alatri. Progetti per il Giubileo. Ora è ufficiale: su quell’area non sorgerà più il maxi centro di protezione civile.

Tassa – Caldaie, pochi hanno pagato. Pesanti accuse alla Provincia. In regola solo 20.000 di 70.000 utenti. Picchi: “Una beffa per i cittadini“.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 10 NOVEMBRE 2026

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