Le Prime Pagine dei giornali di martedì 10 settembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 10 settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Nicola da Tolentino, Sacerdote agostiniano. Nicola nasce nelle Marche nel 1245, nella diocesi di Fermo. Conosce gli Agostiniani da adolescente, è attratto dalla vita monastica e si consacra nella comunità di Tolentino. È un asceta dal sorriso amabile, lunghe preghiere e digiuni si accompagnano sempre a simpatia e carità. Muore nel 1305. Leggi qui.

TITOLI DI SABATO 10 SETTEMBRE 1994

Commercio di carne clandestina. Sgominato dalla Usl e dal NAS un mercato milionario di bovini. Lotta alle sofisticazioni alimentari. Sequestrati 100 capi di bestiame a Ferentino sui quali sono in corso accertamenti sanitari. Tre commercianti di Morolo, Supino e Perugia denunciati alla procura della Repubblica per falsificazione di bolli, macellazione e commercio clandestino. Le indagini andavano avanti da un mese.

Intossicati da un pranzo, colpa della salmonella nei cibi. A Roccasecca le indagini dopo la morte di una ragazza e il ricovero di altri commensali.

Capoluogo in tilt al primo vero acquazzone. Danni e allagamenti in diversi quartieri. Disagi pure in altri centri. A Piglio l’acqua ha invaso la biblioteca comunale, decine di abitazioni e alcuni negozi. Nel Cassinate alberi in mezzo alla strada, piccoli smottamenti in varie zone. Vigili del Fuoco e volontari in azione.

Il manager boccia i primari di Cassino. Per Giuseppe Torti è necessario rivedere tutto il sistema organizzativo per far tornare i conti. Il direttore della Usl: “Scarsa imprenditorialità, ci vogliono ripetizioni“. Ma la strigliata per i quadri dirigenti scatena le proteste: “In questo ospedale dobbiamo lavorare in condizioni assurde“.

Troppi rifiuti in discarica nuove proteste. A Cassino il caso Panaccioni. Ma l’assessore risponde: “Accuse false, le quantità smaltite sono quelle previste“. Intanto la Scael respinge i ricorsi di Alleanza Nazionale.

Il Sacco è inquinato, ci aiuti il Noe. A Ceccano il gruppo di Alleanza Nazionale chiede l’intervento dei carabinieri. Attacca il sindaco Cerroni e coinvolge Procura, reparti speciali dell’arma e ministero dell’ambiente.

Centro centro storico, stop al risanamento. A Ceprano la Regione blocca i finanziamenti, lavori sospesi. Le opere, per 5 miliardi, riguardano strade e fogne. Il sindaco: “Per protestare ci coalizziamo con altri comuni“.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 10 settembre 2024.

Screenshot