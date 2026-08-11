Le Prime Pagine dei giornali di martedì 11 agosto 2026

Per eleggere il Papa sono bastati due giorni e quattro scrutini. A Frosinone, per trovare un accordo sul Presidente del Consiglio Comunale, sono passati oltre due mesi di fumate grigie. Nel giorno della morte di Massimiliano Cencelli, il suo «Manuale» torna d’attualità. Non per applicarlo: per capire cosa si vuole ottenere dopo.