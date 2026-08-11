Le Prime Pagine dei giornali di martedì 11 agosto 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 11 agosto 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 11 agosto 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
Santa Chiara. L’11 agosto la Chiesa ricorda Santa Chiara di Assisi, vergine del XIII secolo, fondatrice delle Clarisse. Appena diciottenne, nella disapprovazione della famiglia paterna, seguì Francesco abbandonando ogni ricchezza e dedicandosi totalmente alla preghiera. E’ patrona della televisione. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 11 AGOSTO 1996
Appassiscono i fiori d’arancio. In 10 anni i matrimoni sono crollati del 17 %. Secondo l’Istat ci si sposa sempre più in età matura mentre diminuiscono sensibilmente le unioni davanti all’altare. L’esperto: “Il calo delle nozze è una delle tante conseguenze della crisi economica ciociara“.
“Voglio il congresso e non le polemiche con i pappagalli di Fini“. Guerra in Alleanza nazionale, intervista a Romano Misserville. “Un fallimento la gestione di Franco Fiorito: tra base e vertice solo conflitti“.
Il sangue si è sciolto, il mistero di San Lorenzo continua. Il miracolo di Amaseno. Da quattro secoli si ripete ogni 10 agosto il prodigio della liquefazione. Migliaia di fedeli in pellegrinaggio.
Ring in corsia, botte tra chirurghi. Presto il verdetto dell’Ordine dei medici che ha indagato sull’accaduto. A Sora 2 le ipotesi sulla lite: guerra per gli incarichi o spartizione di pazienti. La parola ora alla commissione disciplinare. Il vicepresidente dell’ordine professionale: “Abbiamo raccolto prove e testimonianze sufficienti“.
Intesa per il rilancio dell’artigianato, bacchettate alla Cgil. Cna Cisl e Uil difendono l’accordo. La replica all’accusa di voler affossare il patto territoriale per lo sviluppo.
Abuso d’ufficio, in otto dal giudice. Udienza preliminare per la commissione edilizia e 2 vicesindaci di Isola del Liri.