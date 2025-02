Le Prime Pagine dei giornali di martedì 11 febbraio 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 11 febbraio 2025

Beata Maria Vergine di Lourdes. Oggi si ricorda la prima delle apparizioni che la Vergine riservò a Bernadette Soubirous, una pastorella di Lourdes – cittadina francese sui Pirenei – che parlava solo il dialetto locale. Sul luogo sorge il più importante santuario mariano europeo, meta di pellegrinaggi internazionali. (Leggi)

I TITOLI DI SABATO 11 FEBBRAIO 1995

Usl, stop alle spese inutili. Tagli dei telefoni e risparmi di 4 miliardi sui medicinali. Al via la manovra finanziaria per risanare i conti nell’azienda sanitaria crociara. Ecco il piano del manager. Si interverrà anche sugli appalti e si bloccheranno gli straordinari. La regione non invia i soldi: per gli stipendi acceso un mutuo.

Dall’Emilia una denuncia: bottiglia di Fiuggi inquinata. L’Astif contesta l’analisi effettuata 4 mesi fa. Ordinato sequestro. La partita incriminata è stata ormai tutta distribuita e in gran parte già venduta. Due le eventuali ipotesi:incidente o sabotaggio.

Morte sul lavoro, è giallo. Oggi l’autopsia sull’albanese caduto a Roccadarce. Intanto la procura di Cassino, ricevuta l’informativa dai carabinieri, ha aperto un’inchiesta per appurare la posizione del giovane immigrato.

Prendere o lasciare. Ultimatum della regione a comuni e Istituto Case Popolari per fare nuove abitazioni. Se entro l’anno non iniziano i lavori per 300 alloggi, i soldi verranno definitivamente persi. Sindacati e imprese premono affinché si aprano subito i cantieri per l’edilizia popolare. Il presidente dell’Istituto autonomo è ottimista.

Emodialisi, reparto snobbato dall’Usl: scoppia la rivolta. A Cassino si minaccia il blocco del servizio.. Carenza di spazi, sovraffollamento, sporcizia, scarso materiale sanitario. Il sindacato: “Vogliono farci chiudere per trasferire l’attività altrove”.

Gli avvocati non mollano. Nuovo sciopero a Cassino per protesta contro il trasferimento il giudice.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 11 febbraio 2025.