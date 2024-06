Le Prime Pagine dei giornali di martedì 11 giugno 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 11 giugno 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Paola Frassinetti, fondatrice delle suore di santa Dorotea. Paola Frassinetti, genovese, a 9 anni è orfana e bada al padre e a 4 fratelli. Maniche sempre rimboccate, diventa collaboratrice del fratello prete. Fonda una comunità di suore educatrici, va a Roma, riceve l’aiuto dei Papi. Fonda le Suore di S. Dorotea, Papa Wojtyla la proclama Santa nel 1984. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 11 GIUGNO 1994

Indagato il bidello maniaco. La Procura della Repubblica di Frosinone lo ha anche sospeso dal servizio. Il provvedimento dopo la denuncia di 17 ragazze di Seconda e Terza Media che hanno confessato alla polizia polizia di essere state costrette a subire le pesanti attenzioni dell’uomo ora sotto inchiesta.

Usl, denunce dei revisori su Iva e Inail. A Cassino fatture non numerate, registro non timbrato, libro matricola incompleto. Indagini della Procura e della Regione Lazio.

Elezioni, due sfide infuocate. A San Giovanni Incarico e Fontana Liri sei candidati sindaco. I tre concorrenti in lizza concordano sul no secco all’inceneritore e sull’immediata adozione del Piano Regolatore Generale. L’apertura dell’impianto di riciclaggio dei rifiuti a Colfelice uno dei problemi più grossi degli abitanti a San Giovanni incarico. Il futuro del propellenti con i suoi 500 occupati è l’assillo dei tre candidati di Fontana Liri concordi nel volerlo salvare.

Agricoltura, battersi per i fondi Cee. Le elezioni europee. Intervista a Orazio Riccardi, vicepresidente della Provincia, in corsa per un seggio a Strasburgo nelle file del PdS.

“Indagate su quei lavori“. Cassino scoperti gravi illeciti nella realizzazione della piscina e dell’istituto professionale. La giunta comunale denuncerà gli ex amministratori.

Tre fabbriche in crisi saranno tagliati 130 posti di lavoro. Calo di commesse e piani di ristrutturazione avviati alla Domopak, alla Michelangelo e alla Gimet. I sindacati cercheranno di scongiurare i licenziamenti proponendo contratti di solidarietà.

Tabacchicoltori a Roma per protestare. Pontecorvo: dopo il grave taglio delle quote di produzione. I 2000 produttori messi in ginocchio dalle decisioni del Aima ora l’economia locale rischia di perdere 13 miliardi.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 11 giugno 2024.

Screenshot

Screenshot