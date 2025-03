Le Prime Pagine dei giornali di martedì 11 marzo 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 11 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Eulogio, sacerdote e martire. Il più importante tra i “martiri di Cordoba”, il sacerdote Eulogio vive ai tempi della dominazione araba della città. Non sopporta la tiepidezza dei cristiani e inizia a predicare apertamente contro il Corano. Nominato vescovo di Toledo, non sarà mai consacrato perché muore prima, martire nell’859. (Leggi)

I TITOLI DI SABATO 11 MARZO 1995

Un supertreno da non perdere. Appello del presidente dei costruttori per un fronte comune. Imprenditori, sindacati ed enti locali devono premere insieme su Irivac per ottenere gli appalti. Oltre 5000 miliardi in ballo per la linea ferroviaria ad alta velocità. Alberto La Rocca chiede il massimo utilizzo delle ditte locali.

Centrosinistra, Alleanza Nazionale attacca il Partito Popolare. Polemica sul Polo Democratico. Il segretario del Ppi: “Ora giudicheranno gli elettori. È Buttiglione che ha cambiato linea e non noi“. Trattative frenetiche per le candidature.

Rapinano la banca a mani nude. Colpo facile da 50 milioni alla Popolare del Cassinate. Già nel ‘91 quattro banditi disarmati assaltarono la stessa agenzia del capoluogo in via Monti Lepini e portarono via quasi il doppio.

Caccia al posto in Comune. A Sora presto 75 assunzioni, Cassino ancora in alto mare. Gli esperti ridisegnano le piante organiche nonostante le difficoltà di far quadrare i bilanci. L’idea del sindaco di Sora Enzo Di Stefano scatena le proteste di sindacati e opposizioni. A Cassino la prima proposta è troppo costosa, si torna a discutere.

Altri 2 miliardi per ristrutturare la vecchia pretura. Un’attesa di 20 anni. Il Consiglio comunale di Sora ha dato l’ultimo ok al progetto di completamento dell’ex convento francescano. Finora sono stati spesi 5 miliardi.

Ceccano. La Giunta punta sulle scuole per lanciare la raccolta differenziata. Spot, spot, ancora spot per la raccolta differenziata dei rifiuti a Ceccano. Li ricerca il Comune che perciò ha lanciato un concorso di idee per la creazione di immagini e slogan che dovranno propagandare al meglio la raccolta differenziata.

Bruciori per i diserbanti. Sotto accusa a Sant’Elia l’uso di sostanze dannose in agricoltura.

