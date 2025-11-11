Le Prime Pagine dei giornali di martedì 11 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 11 novembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

San Martino, vescovo di Tours. “L’Apostolo delle Gallie” è uno dei suoi titoli. Martino di Tours è tra i Santi più noti della Chiesa universale. Prima soldato, poi monaco quindi vescovo, resta fedele alla scelta dei poveri in nome di Cristo al quale, sotto le spoglie di un povero, aveva donato metà del suo mantello. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 11 NOVEMBRE 1995

Brucia le auto per vendetta. Rifiutato da una quattordicenne, incendia la vettura della madre della ragazza. Malato e respinto da tutti, si sfoga con atti vandalici. Già cinque mesi fa il giovane diede alle fiamme un furgone e un’altra macchina. “Lo faccio -ha detto – perché non ho nulla da perdere“.

Sciopero avvocati, si va avanti fino al 12 gennaio. Nel capoluogo vince la linea dura. Alla decisione hanno detto no solo in 22. L’assemblea: “Un giudice in più è poco“.

Beffato il mago del lotto. Veroli. L’esperto Ennio Caperna denunciò il furto del suo sistema. Le accuse rivolte ad un suo ex dipendente, ad un concorrente e ad un procacciatore di affari.

Cercasi malato disperatamente. L’ospedale dello scandalo. Il personale si sente frustrato ma il sindaco promette: “Non lo faremo chiudere“. Infermieri a spasso, a Ceprano, mentre altrove si paga per l’assistenza.

Cantieri Alta Velocità, cresce la protesta per il mancato blocco. Regione sollecitata ad intervenire.

Terreni e fabbricati, immensi patrimoni scippati alla chiesa. Le peripezie di monsignor Dario Nardoni, impegnato a censire 2000 ettari di appezzamenti tra Frosinone e Anagni. Oltre 900 coloni stanno per essere convocati per rivedere i fitti: finora pagavano 10.000 lire all’anno.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 11 NOVEMBRE 2025





