Le Prime Pagine dei giornali di martedì 12 agosto 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 12 agosto 2025

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 12 agosto 2025.

*

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Giovanna Francesca di Chantal, religiosa. Come Chiara per Francesco, così fu Giovanna Francesca Frémyot per Francesco di Sales. Tra il ‘500 e il ‘600, divenuta baronessa di Chantal, quando l’amato consorte è assente Giovanna smette gli abiti eleganti e serve i poveri. Vedova, si consacra a Dio e fonda le Visitandine per la cura dei malati. (Leggi qui)

TITOLI DI SABATO 12 AGOSTO 1995

Lucciole, monopolio albanese. Le ragazze, che hanno dai 20 ai 22 anni, arrivano in Ciociaria con l’illusione di un posto di lavoro. Sempre più fiorente il mercato della prostituzione nel frusinate. Le “donnine”, ogni notte, incassano mediamente 600.000 lire per prestazioni che si aggirano sulle 50.000 lire. La mappa del sesso.

I nuovi mestieri per sconfiggere la disoccupazione. In Provincia proposte dei sindacati.

Indagati i tre commercianti a Ferentino. Cancellature sospette sulle pratiche per aprire alcuni negozi.

Centro commerciale Rufa, un’odissea lunga quattro anni. Pesanti sospetti dietro lo spuntare di continui ostacoli tecnico burocratici In fumo 60 posti di lavoro. Dopo l’ok della Regione il progetto è rimasto impantanato negli uffici del Comune.

“Non ho tradito nessuno“. A Cassino. etrarcone conferma la fiducia al PSI: “Ho cambiato gli assessori che erano litigiosi“. Il sindaco replica agli ex amici dopo il cambio di maggioranza. “Il centrosinistra è stato condiviso dalla maggioranza della Lista Civica del Sì. E ora di finirla con le polemiche“.

Allarme criminalità a Ceccano. Chiesto al Ministro un posto di polizia. Dopo le continue rapine. In soli sei mesi assaltati l’ufficio postale e tre banche.

“L’acqua chiedetela al pretore“. Rubinetti a secco in Ciociaria. Provocatorio suggerimento del senatore Misserville. Il parlamentare invita i cittadini a rivolgersi al giudice per chiedere la sospensione del pagamento per un servizio quasi inesistente.

Negozi e uffici nell’ex feltrificio. Ad Isola del Liri mega progetto per lo stabilimento Pisani.



LE PRIME PAGINE DI LUNEDI’ 11 AGOSTO 2025