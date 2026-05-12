Le Prime Pagine dei giornali di martedì 12 maggio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 12 maggio 2026.

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 12 maggio 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Pancrazio, martire sulla via Aurelia. È uno dei tanti martiri-bambini della Chiesa. San Pancrazio, adolescente romano, si converte al cristianesimo e per questo finisce nella rete della persecuzione di Diocleziano. Rifiuta di rinnegare Cristo ed è condannato alla decapitazione nel 304. È patrono dei giovani di Azione Cattolica. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 12 MAGGIO 1996

Indagato per i troppi regali. Avviso di garanzia per concussione al vice questore Franco Alonzi. Trasferito d’ufficio a Roma in 24 ore il dirigente del Commissariato di Fiuggi ed un vice sovrintendente. Le indagini sono coordinate dal questore. L’inchiesta è nata dalle denunce di alcuni operatori economici.

Frosinone e Terracina in 25 minuti entro l’estate del 1997. Sì, al completamento della superstrada. Dopo 20 anni di attesa arriva la sospirata strada veloce verso il mare.

Cinquecento in gara per una borsa di studio. Pieno successo del concorso bandito dalla Federlazio e dal Provveditorato.

L’assassino è ancora latitante. Oggi i funerali di Luigi Diana, ucciso a fucilate dal confinante. Pignataro Interamna: dopo la telefonata con cui annunciava che si sarebbe costituito nessuna traccia di Michele Scala. Il maresciallo dei carabinieri: “Giorni fa li avevo convocati tutti e due in caserma per convincerli a fare pace. Non ho fatto in tempo”.

Monte Menola, l’oasi naturalistica è vietata per tutti. Pontecorvo. Proibito l’accesso. Il parco della Comunità Montana è costato quasi 2 miliardi e mezzo ma non si può visitare.

A Montecassino con la funivia. Il Comune brucia i tempi e presenta i progetti per il Giubileo. Chiesti 90 miliardi per la teleferica e la realizzazione di un museo.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 12 MAGGIO 2026

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