Le Prime Pagine dei giornali di martedì 13 agosto 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 13 agosto 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Filomena. Santa Filomena è una figura avvolta nel mistero e per questo esclusa dal Martirologio romano del 1961. La circonda una devozione immensa, specie al Santuario campano di Mugnano del Cardinale che ne conserva le spoglie, venerate da pellegrini di tutto il mondo. (Leggi qui).

I TITOLI DI SABATO 13 AGOSTO 2022

Coppia investita, lei è grave. Paura in pieno centro a Cassino, marito e moglie stavano attraversando sulle strisce. Un altro incidente nella notte: un ventenne, finito fuori strada, in condizioni critiche.

Un incentivo per le ciclabili, il Comune “regalerà” le bici. Ne verranno consegnate 500, insieme ai caschi, agli studenti tra i 9 e 14 anni. Ok all’avviso per la fornitura, i mezzi tracciati con il Gps per verificare l’utilizzo.

Va dalla figlia e le occupano casa. Il caso negli alloggi Ater di via del Cipresso: una famiglia si era stabilita nell’appartamento assegnato ad un’anziana. Gli inquilini abusivi hanno eseguito anche dei lavori senza permessi: ora l’immobile è finito sotto sequestro.

Il viaggio – ricerca. In bici a Capo Nord per studiare il corpo in situazioni estreme. L’avventura di Stefano, laureato in Scienze Motorie, monitorata dal laboratorio dell’università di Cassino.

Frosinone, prima vigilia. Domani sera scatterà il campionato dei canarini, si parte con l’insidiosa trasferta di Modena. Oggi seduta di rifinitura. Mister Grosso potrebbe riproporre la stessa formazione che pochi giorni fa ha affrontato il Monza in Coppa Italia.

