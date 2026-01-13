Le Prime Pagine dei giornali di martedì 13 gennaio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 13 gennaio 2026

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 13 gennaio 2026.

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Ilario, vescovo di Poitiers e dottore della Chiesa. Filosofo e letterato pagano, di famiglia agiata, si converte al cristianesimo nel 345. Come vescovo di Poitier si oppone all’eresia ariana che contesta la duplice natura di Gesù, divina e umana. Per difendere la verità, subirà anche l’esilio. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 13 GENNAIO 1996

Rapina di famiglia, tre arresti. A Ceccano due fratelli e la moglie di uno di loro bloccati dopo un colpo al distributore Agip a Giuliano. Presi grazie al coraggio del benzinaio bosniaco.

“Quel piano edilizio da 400 miliardi va bloccato subito“. Ricorso del centrosinistra. Piani di riqualificazione urbana del capoluogo, è guerra aperta tra opposizioni di centrosinistra e maggioranza di centrodestra, guidata dal sindaco Fanelli.

Rifiuti, appalto da 10 miliardi. La Provincia: a marzo la gara per la raccolta differenziata in tutta la Ciociaria.

“Rinviati 1100 processi civili“. Drammatico il bilancio della giustizia a Cassino per lo sciopero. Il presidente del tribunale Bruno Ferraro tira le somme del 1995 dopo la lunga astensione dei legali. “Ci vorrà almeno un anno per smaltire l’arretrato“, ha detto il presidente, ricordando che altri tre magistrati sono stati trasferiti.

Acqua, rischio di razionamento per 40.000 utenti. Allarme del consorzio degli Aurunci. La dichiarazione di guerra all’acquedotto è stata notificata ieri mattina. Su carta intestata del Comune di Castrocielo, il sindaco Filippo Materiale ha dettato il suo ultimatum.

Scontro frontale, un morto. Ad Anagni Fiorino contro Tir, vittima un impiegato delle poste di 51 anni.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI MARTEDI’ 13 GENNAIO 2026

