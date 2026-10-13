Le Prime Pagine dei giornali di martedì 13 ottobre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 13 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 13 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN TEOFILO, VESCOVO DI ANTIOCHIA. Nel 169 Teofilo diventa sesto vescovo di Antiochia dopo l’apostolo Pietro. Di origini pagane, si era convertito al cristianesimo osservandone i costumi e leggendo la Bibbia. È autore di molte opere contro le eresie del tempo, in difesa della dottrina della fede e a commento delle Scritture. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 13 OTTOBRE 2006

«Le prove ci sono, lo dimostreremo». Masso dal cavalcavia sull’A1. Il capo della Procura di Cassino: «Sconcertati dalla decisione del Riesame». Il procuratore Izzo difende l’inchiesta. «Il ricorso? Non è detto»

Acqua, investimenti dal 2007. Piacenti: «Aumenti? Deve pronunciarsi l’autorità d’ambito». Servizio idrico: si presenta il nuovo amministratore delegato di Acea Ato 5

300 euro per aiutare i bimbi ugandesi. Kizza è la prima ragazzina adottata del centro pastorale giovanile. La Diocesi presenta il progetto di adozioni a distanza. Ecco quanto costa e come si fa ad aderire.

«Mi sono sbloccato, a Pescara voglio ripetermi». Il bomber Margiotta, dopo il gol-partita di Vicenza, punta al bis all’Adriatico. Il Frosinone è partito per il ritiro di Sulmona. Mancano Bellè, Fialdini e Rimoldi. Convocati i “primavera” Frattali e Lucchese.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 13 OTTOBRE 2026

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