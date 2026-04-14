Le Prime Pagine dei giornali di martedì 14 aprile 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 14 aprile 2026.

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 14 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

Santi Tiburzio, Valeriano e Massimo, Martiri sulla via Appia. Valeriano è il marito di Santa Cecilia da cui riceve il dono della fede, che a sua volta fa al fratello Tiburzio. I due, che seppellivano di notte i cristiani uccisi, vengono condannati a morte, ma prima convertono il carceriere Massimo. I tre martiri romani sono vissuti nel III secolo. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 14 APRILE 1996

Usl, indagini su acquisti sospetti. Farmaci per cento milioni ordinati senza autorizzazione. Si allungano intanto i tempi dell’inchiesta giudiziaria, richiesta dal magistrato una proroga di sei mesi.

Muro della vergogna, la demolizione costerà mezzo miliardo. Domani le ruspe in via Angeloni.

Fiuggi, Anthony Queen e il sindaco. Il celebre attore americano Anthony Queen ha ricevuto una caratteristica scultura come ricordo di Fiuggi. A consegnarla è stata l’assessore alla cultura Wilma Santesarti. L’attore, 81 anni e 13 figli, si trova a Fiuggi per girare “Il Sindaco” film ispirato alla commedia di Eduardo de Filippo.

Battaglia a tre per il rilancio. Mastrangeli: meno tasse. Schietroma: nuovi lavori. Trovini: no agli sprechi. Verso le elezioni politiche del 21 aprile, la parola ai candidati alla camera nel collegio di Frosinone. I tre concorrenti si confrontano su come far riprendere lo sviluppo in Provincia. Le spese elettorali.

Nonna di 72 anni occupa il Comune, vuole una casa. Pofi. Il figlio lavorava alla Elcat Sud fallita.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 14 APRILE 2026

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