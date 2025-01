Le Prime Pagine dei giornali di martedì 14 gennaio 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 14 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Beato Odorico da Pordenone. Beato Odorico da Pordenone, apostolo dei cinesi, nacque a Villanova di Pordenone nel 1285 (?). Arriva in Cina nel 1318. Attraverserà l’Armenia, la Persia, l’India, il Pakistan e sarà il primo occidentale a mettere piede nel Borneo e primo sacerdote ad arrivare nell’arcipelago filippino. (Leggi)

I TITOLI DI SABATO 14 GENNAIO 1995

Esplode la rabbia dei medici. Sanità allo sfascio, mancano neurochirurgia e posti in rianimazione. La donna in coma che ha atteso sette ore prima di trovare un letto in un ospedale non è un caso isolato. Il sindacato Aaroi chiede il nuovo reparto: “Opereremo forti risparmi e salveremo molte vite“. Proteste contro i trasferimenti verso nosocomi di tutta Italia: 200 ogni anno, di cui 50 in elicottero.

Neve in Val Comino, impianti sciistici, tutto ok a Filettino. Problemi al traffico nel sorano.

Mobilitati per il Conservatorio. La Regione ritarda i lavori e si avanzano dubbi e sospetti. Eseguita una parte di opere senza autorizzazione, ma il collaudatore sostiene che è prassi normale. Il sindaco Lunghi: “Andrò a Roma per sollecitare la pratica“. Possibile terminare tutto in un mese.

Trenta miliardi per ricostruire. Terremoto dell’84, sbloccati i finanziamenti per la Val comino. Boccata d’ossigeno per le imprese edili, ma i sindaci protestano: sono ancora una goccia nel mare. Gli amministratori locali contro il sottosegretario Fumagalli Carulli: aveva promesso 200 miliardi ma nella Finanziaria non ce n’è traccia.

Nuove Poste a Fiuggi, cantiere chiuso per fallimento. Edificio quasi ultimato. Il consiglio comunale ha chiesto al sindaco di sollecitare il ministero per completare la struttura ritenuta essenziale per la città termale.

Albino con le stimmate. Lo psicologo: non mente. Primi risultati del lavoro della commissione istituita dalla diocesi di Sora per indagare sui suoi miracoli.

