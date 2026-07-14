Le Prime Pagine dei giornali di martedì 14 luglio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 14 luglio 2026

*

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 14 luglio 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

SAN CAMILLO DE LELLIS, SACERDOTE, FONDATORE DEI MINISTRI DEGLI INFERMI. San Camillo de Lellis offre un messaggio particolarmente attuale, perché stimola a vivere il primato della carità. Nell’Enciclica “Deus caritas est”, Papa Benedetto XVI lo annovera tra i “modelli insigni di carità sociale”, additandolo ad esempio per tutti gli uomini di buona volontà. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 14 LUGLIO 1996

Una città più bella, a chi importa? Il sindaco spara a zero contro gli assenti che hanno fatto saltare il Consiglio. Venerdì sera dovevano approvarsi i progetti per il Piano di Recupero Urbano dei quartieri Cavoni e Selva Piana. Riconvocata d’urgenza l’assise per non perdere i finanziamenti regionali. Fanelli: “Pronto a trarne le conseguenze”.

I piccoli imprenditori all’attacco: “Basta con le chiacchiere“. La Federlazio scende in campo. Il presidente della Federazione delle Piccole e Medie Imprese di Frosinone Roberto Turriziani prende posizione con una nota sulla difficile situazione dell’economia provinciale, mentre è in corso un aspro confronto sul patto territoriale.

Salgono a sette le persone indagate per il maxi appalto all’azienda USL. Oltre a Torti e a quattro commissari anche un avvocato e un sindaco.

Partito Popolare, Gentile lascia. Oggi Scalia incoronato Segretario. Congresso provinciale dei Popolari. Il bilancio e le prospettive del Partito in Ciociaria.

Superstrada, il bluff continua. Inutile vertice sul progetto di collegamento Castelmassimo – Strada per Fiuggi. Provincia, sindacati, Federlazio e Camera di Commercio discutono ma nessuno aveva invitato il Comune di Alatri. Dopo la bocciatura del Tar da sei anni è tutto fermo e i costi sono lievitati da 14 a circa 100 miliardi che servono per evitare l’abbattimento di case e aziende.

Concorsi per 48 posti in Comune a Fiuggi. Gran parte saranno però riservati agli ex dipendenti stagionali.

Pontecorvo, per la piscina lavori a rilento e costi record. Due anni non sono bastati al Comune per ripristinare la piscina e consentirne la riapertura dopo il clamoroso fermo imposto dalla ex Usl FR 9.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI MARTEDI’ 14 LUGLIO 2026

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

–

.

.

.

.

.