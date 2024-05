Le Prime Pagine dei giornali di martedì 14 maggio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 14 maggio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Mattia Apostolo. Si sa molto poco di San Mattia: negli Atti degli Apostoli si racconta che fu Mattia ad essere scelto per sorteggio come successore di Giuda Iscariota nella cerchia dei dodici Apostoli; del suo martirio manca tuttavia l’evidenza storica. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 14 MAGGIO 1994

CIOCIARIA / Elezioni comunali. Caccia all’ultima firma. Scade oggi a mezzogiorno il termine per presentare le liste dei candidati nei Comuni di Pontecorvo, Fiuggi, Alatri e Ceccano. Diciotto concorrenti per quattro poltrone da sindaco. Destra spaccata nella cittadina termale dove si sono divisi gli antagonisti del primo cittadino uscente Celani. Record di partecipanti ad Alatri dove in otto aspirano alla massima carica.

Inchiesta sull’Auricola, blitz dei carabinieri al Comune di Amaseno. Sequestrati progetti e autorizzazioni. L’indagine della Procura è stata avviata a seguito di un esposto in cui si ipotizzano abusi nel rilascio delle autorizzazioni che hanno permesso di realizzare il complesso alberghiero con piscina e teatro.

L’aria della Ciociaria per i bimbi di Chernobil. Il Comune di Pescosolido vuole aiutare le giovani vittime contaminate. Ottanta ragazzini arriveranno ai primi di giugno e saranno ospitati per un mese dalle famiglie del sorano, che stanno offrendo la loro disponibilità; appello del sindaco: «Collaborate alle nostre spese».

Balli sfrenati e tanta tv. Molti pantofolai: gli abbonati Rai sono saliti a 115 mila. Nel ’92 spesi quasi dieci miliardi per andare in discoteca. Dati Istat: in calo spettatori per gli spettacoli teatrali e musicali. In un anno il ciociaro spende in media mille lire contro le più di tremila delle altre province laziali. Diminuisce il pubblico negli stadi.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 14 maggio 2024.

Screenshot