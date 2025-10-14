Le Prime Pagine dei giornali di martedì 14 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 14 ottobre 2025.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 14 ottobre 2025.

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Callisto I, Papa e martire. Schiavo, esiliato in Sardegna, Callisto torna a Roma per volere del Papa Zefirino che gli affida la cura dei cimiteri della Chiesa. Inizia così la costruzione del sepolcreto sull’Appia che porta il suo nome. Papa dal 217 al 222 difende la dottrina, è indulgente con i peccatori e muore da martire. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 14 OTTOBRE 1995

Latitanti d’oro in trappola. Pietro Canori e Carlo Zizzo avrebbero avuto rapporti con la banda dei blindati e con la camorra. Rapine e droga: arrestati dalla polizia tre pericolosi ricercati. L’anello più debole del terzetto è Germano Zizzo accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Interporto affossato. Zeppieri: “Declino ogni responsabilità“. Il presidente della Sif esce allo scoperto. La maggioranza dei soci vuole una struttura molto più snella.

Il ginecologo: quella morte è un mistero. Cassino, il caso della donna morta di parto. Parla uno dei medici sotto inchiesta, eseguita ieri l’autopsia su Antonietta Falso.

Picchia la madre a bastonate. Paliano. A Fernanda, di 62 anni, è stata asportata la milza. Le sue condizioni sono gravissime. Selvaggia aggressione alla donna che rifiutava di dargli i soldi. Il figlio dopo l’aggressione è fuggito a Colleferro dove si è fatto ricoverare in ospedale. Era ubriaco.

Espropri mai pagati per 50 miliardi, comune al collasso. Cassino. Esplode la polemica. Il vicesindaco Moretti: “Chiederemo di indagare sui passati amministratori“.

Auto comunali, sprechi milionari. Alatri. Su 46 mezzi ben 19 sono fuori uso da anni ma si pagano bolli e assicurazioni.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 14 OTTOBRE 2025

Screenshot