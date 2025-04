Le Prime Pagine dei giornali di martedì 15 aprile 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 15 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Abbondio, mansionario vaticano. Le poche notizie sulla sua vita ce le lascia San Gregorio Magno, che descrive il mansionario vaticano Abbondio come un uomo umile e di grande dignità dell’adempimento del suo servizio. Il Papa riporta anche una guarigione miracolosa che avrebbe compiuto. Muore nel 564. (Leggi).

I TITOLI DI SABATO 15 APRILE 1995

“Ecco la città del futuro“. Dai tagli alle tasse, dai servizi ai neoassessori: i progetti di Pilozzi, Ottaviani, Chiappini e Franconetti. Programmi e ambizioni dei candidati a sindaco del capoluogo. Sette domande per i leader di Rifondazione Comunista, Movimento Costituente per Frosinone, Nuova Frusino e Lega Italia Federale.

Crack miliardario alla Valverde, ispettori in arrivo. Indagini del Ministero del Lavoro. Questa mattina i giudici decideranno se concedere la libertà all’imprenditore Dante Pagliaroli ed al commercialista Franco Archilletti.

Accoltellato per una donna. Lo slavo ferito, coinvolto in un giro di prostitute. Porta al racket della prostituzione la pista che stanno seguendo i Carabinieri per scoprire chi ha accoltellato lo slavo di 27 anni scaricato l’altra sera alle 21:50 davanti al Pronto Soccorso di Frosinone da un’auto che poi è sparita nel nulla.

Un treno di false promesse. I comitati sorti contro l’Alta Velocità hanno inviato dettagliati esposti alla Procura della Repubblica. Denunciati subappalti illegali e posti di lavoro in cambio di voti. I casi più eclatanti a San Vittore del Lazio e Castro dei Volsci. Intanto molti cantieri lungo la tratta ferroviaria stanno per diventare operativi.

L’università sfratta i Carabinieri e gli invalidi civili. Cassino. Per carenza di locali dovranno andarsene sei tra associazioni combattentistiche, sportive e di volontariato, più il centro di formazione professionale della Regione.

Caccia ai banditi acrobati. Il sindacato: “Le poste in Ciociaria sono a rischio“. In pochi giorni tre rapine di cui una riuscita. Tuttavia a Ceccano, diversamente da Castrocielo e Ferentino, nessun impiegato si è dato malato.

Alatri: da un regalo l’inchiesta al Comune. “Sulla vicenda dei lavori di sostituzione delle colonnine della Fontana Pia in piazza Santa Maria maggiore forse si sta esagerando. E pensare che si tratta di lavori che l’impresa ha quasi regalato alla città”. A parlare il sindaco di Alatri Patrizio Cittadini coinvolto nelle indagini dei carabinieri avviate per fare luce sul restauro del monumento.

