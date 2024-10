Le Prime Pagine dei giornali di martedì 15 ottobre 2024

Il report del Centro Studi Tagliacarne per l’Osservatorio di InforMare: l’Azienda speciale della Camera di commercio di Frosinone e Latina. Il turista in barca, più solo che in coppia o famiglia, è soprattutto delle Generazioni X e Y. Ne prende perlopiù una a motore in affitto per la scoperta del territorio. Vuole servizi tanto in mare quanto a terra. Si spinge anche verso le escursioni e degustazioni nelle aree interne. Come nel Basso Lazio, dal mare pontino ai borghi ciociari.