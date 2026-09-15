Le Prime Pagine dei giornali di martedì 15 settembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 15 settembre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 15 settembre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
BEATA MARIA VERGINE ADDOLORATA. La devozione alla Mater Dolorosa, molto diffusa soprattutto nei Paesi del Mediterraneo, si sviluppa a partire dalla fine dell’XI secolo. Solo Papa Pio VII nel 1814 la introdusse nel calendario liturgico romano fissandola al 15 settembre, il giorno successivo alla festa dell’Esaltazione della santa Croce. Testimonianza di questa devozione è lo Stabat Mater, attribuito a Jacopone da Todi (1230-1306). (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 15 SETTEMBRE 2006
Ok al Matusa, domani si gioca. Ma il sindacato di polizia contesta: «E’ un errore, sicurezza a rischio». La commissione di vigilanza concede l’agibilità anche se in via provvisoria per la sfida tra Frosinone e Arezzo.
Almacart, licenziati gli operai. Disperati 25 lavoratori. La proprietà: «Non ci sono i presupposti per ripartire». L’azienda di Castelliri, che produce pellicole per alimenti, era stata distrutta da un incendio il 31 agosto
Un concerto per il Fiume Cosa. Dopo la pulizia lo spettacolo: domenica dalle 18 sul palco le band frusinati. La due giorni dedicata al parco cittadino si chiuderà con l’evento organizzato dalla Cantina Mediterraneo
Il Gattuso canarino: «Sono nato per correre». Perra, maratoneta del centrocampo giallazzurro, si confessa: «Il fioretto lo lascio agli altri». Calcio/Quasi certo il 4-4-2 con l’Arezzo. L’uomo in più sarà il Comunale gremito di tifosi per il debutto interno del Frosinone in serie B
LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 15 SETTEMBRE 2026
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