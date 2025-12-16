Le Prime Pagine dei giornali di martedì 16 dicembre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 16 dicembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 16 dicembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

San Davide, re e profeta. Dio lo sceglie come re d’Israele (X sec. a. C.) mentre pascola le pecore, benché sia il più piccolo dei figli di Iesse: Dio non guarda l’apparenza ma il cuore dell’uomo. Guerriero e poeta, è stato un grande peccatore ma riconosce le sue colpe e ne chiede perdono. Dalla sua stirpe nasce Gesù. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 16 DICEMBRE 1995

Il sindaco alla resa dei conti. Ottaviani e il suo gruppo tendono la mano al centrodestra. Stasera vertice decisivo tra Fanelli e il Polo delle Libertà per il via libera alla soluzione della crisi. Il primo cittadino sembra deciso a nominare due assessori esterni contro la volontà di Alleanza Nazionale e Forza Italia ed a tenere per lunedì il consiglio.

Provincia, il Polo delle Libertà chiede le dimissioni di Oreste Della Posta. Serie di accuse dalle minoranze. “Sospensione della democrazia“, è la pesante contestazione che le minoranze consiliari dell’Amministrazione provinciale lanciano sulla giunta del presidente Loreto Gentile.

Banditi armati assaltano le poste. Due le rapine: a Isoletta bottino di 15 milioni, a Supino è fallita.

Cassino, bomba tra i binari. Treni bloccati per un’ora, poi l’ordigno è stato fatto esplodere. Mentre alcuni operai lavoravano all’interno dello scalo ferroviario hanno visto affiorare il residuato. È una delle 200.000 sganciate dagli aerei e alleati durante l’ultimo conflitto mondiale per sfondare le linee tedesche.

L’assassino libero, protestano i familiari di Renato Lena. “L’assassino scarcerato passerà un Natale più sereno di quello dei familiari della vittima“, è il commento amaro degli avvocati Oreste Cifalitti e Sandro Salera.

Sora, appalti sospetti Usl. Rinviata all’udienza dal Gip.

