Le Prime Pagine dei giornali di martedì 16 giugno 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 16 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 16 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Santi Quirico e Giulitta, martiri. Madre e figlio, Giulitta e Quirico subiscono le persecuzioni anticristiane di Diocleziano nel 305. Arrestati a Tarso, attuale Turchia, lei non vuole abiurare ed è costretta a vedere uccidere il figlio appena bambino che, proclamatosi a sua volta cristiano, risulta essere tra i martiri più giovani. (Leggi tutto)

I TITOLI DI DOMENICA 16 GIUGNO 1996

Coca e hashish quattro arresti. Smantellato dai carabinieri un giro di droga tra Roma e la Ciociaria. Tra le persone finite in carcere, due giovani sorpresi con polvere bianca per un valore di 70 milioni. In manette altri due spacciatori di Arce a cui sono stati sequestrati 300 grammi di stupefacenti.

Case, 30 miliardi di fondi a rischio. La parola al Consiglio comunale. Aree richieste dall’Istituto Case Popolari e da cooperative. Nuova verifica per l’unità di maggioranza.

Il Consiglio Superiore della Magistratura archivia ogni sospetto su Savia. Cassino, Un teste aveva riferito che il Procuratore era andato negli Stati Uniti con Bettino Craxi.

Industria, l’accordo dei veleni. Salari più bassi e flessibilità sull’orario di lavoro in cambio di 1000 posti. Cisl e Uil firmano un patto con l’Unione industriale. La Cgil accusa: “Gli impegni presi sono troppo generici”. Caruso: “Gli imprenditori fanno solo vaghe promesse mentre le disponibilità dei lavoratori sono date per certe”. La Federlazio rilancia il patto territoriale

Sbarramento killer nel fiume Sacco morti quintali di pesci. A Castro dei Volsci indagini dei carabinieri. Sotto accusa i lavori per l’Alta Velocità. L’allarme del Codacons.

Scoperto giro di casalinghe squillo. Indagini della polizia per individuare i protettori che organizzavano gli incontri.

“Snobbati migliaia di disoccupati“. Il sindacato attacca la Giunta comunale Anagni. La Uil: “Prendete esempio da Sora e Frosinone”.

Banca chiusa, troppi prestanome. Gli ispettori: l’istituto era controllato solo da una minima parte dei soci. I retroscena che hanno indotto Bankitalia a bloccare il Credito Cooperativo della Valle del Liri. I fondatori non si arrendono e danno vita ad un comitato che chiederà la revoca del drastico provvedimento: “Infondate le accuse contro di noi“.

Il centro si trasforma in un mega cantiere. Commercianti in rivolta a Ceccano. Lavori in piazza 25 luglio: gli interventi costeranno 1 miliardo. Preoccupazione per il caos che ne deriverà.

Curzio eroe dimenticato. Oggi sarà dedicata una piazza al capitano di corvetta Curzio Castagnacci, pluridecorato medaglia d’oro al valore militare nella seconda guerra mondiale.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDI’ 16 GIUGNO 2026