Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 16 settembre 2025

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 16 settembre 2025

*

IL SANTO DEL GIORNO

Beato Vittore III, Papa. Di origine longobarda, Vittore è abate a Montecassino per 30 anni prima di essere eletto Papa: Roma è distrutta, per metà in mano all’antipapa. In soli 5 mesi di Pontificato si sforza di ricostruirla e indice un Concilio a Benevento. Muore a Montecassino nel 1087. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 16 SETTEMBRE 1995

Alatri, panico tra gli anziani. Inchiesta giudiziaria sull’epidemia che ha colpito i partecipanti al soggiorno estivo a Montesilvano. Dopo la morte di Pacitto Tagliaferri, altri quattro sono gravi. Secondo i medici l’infezione polmonare potrebbe essere stata causata dal virus della legionella. Accertamenti ancora in corso.

Fondi europei, disfatta dei Comuni. È scaduto il termine di presentazione delle domande per accedere a 1700 miliardi di finanziamento. Nessun progetto presentato da Frosinone, Cassino, Sora e Anagni. Puntuali all’appuntamento sono state le amministrazioni di Isola del Liri, Ceccano, Paliano, la Provincia ed il consorzio ASI.

Comune, Cianfrocca è fuori. Alatri. Dichiarato decaduto consigliere assenteista, solo nove casi in Italia.

Slavo in manette, aveva infastidito tre vicine di casa. Ferentino. Arrestato per violenza. Una vittima del corteggiatore troppo focoso si era rivolta alla Squadra Mobile.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI MARTEDì 16 SETTEMBRE 2025