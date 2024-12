Le Prime Pagine dei giornali di martedì 17 dicembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 17 dicembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Daniele, profeta. Ebreo di nobile famiglia, viene deportato a Babilonia (VII sec a.C.). Per la sua sapienza e capacità di interpretare i sogni diventa funzionario di Nabucodonosor. Per avere profetizzato la caduta dell’Impero babilonese viene dato in pasto ai leoni, ma Dio lo salva. (Leggi)

I TITOLI DI SABATO 17 DICEMBRE 1994

Evasi 55 miliardi. Tasse, un anno record per gli accertamenti. L’Ufficio Imposte Dirette tira la somma del lavoro svolto nel 1994. La maggiore illegalità scoperta tra odontotecnici, odontoiatri, autotrasportatori. Rispetto al 1993, meno controlli ma più soldi recuperati.

“Sull’Alta Velocità i politici fanno il doppio gioco”. Polemica sulla possibile strumentalizzazione delle proteste per gli espropri. In gioco ci sono ben 1500 posti e commesse per miliardi. Accuse da sindacati e imprese.

Sindaco accusato dì falso. Si aggrava la posizione di Gargani per l’appalto al cimitero. È comparso ieri davanti al Gip con altri 4 ex amministratori e all’ex segretario comunale per rispondere di interesse privato in abuso d’ufficio.

Epidemia da pozzi inquinati. Acqua alla salmonella, sotto accusa due tecnici degli Aurunci. Due anni fa decine di persone intossicate a Castrocielo dopo avere attinto alla rete idrica. Per non avere controllato le misure di protezione delle sorgenti dell’acquedotto, il dieci marzo a giudizio.

