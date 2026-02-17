Le Prime Pagine dei giornali di martedì 17 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

IL SANTO DEL GIORNO

Santi sette fondatori dell’ordine dei Servi di Maria, tra I quali Sant’Alessio Falconieri. Chiamati anche septem viri o septem fratres, furono i padri fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria: tutti fiorentini, vissero nel XIII secolo; ricchi mercanti, si ritirarono a vita di contemplazione e preghiera. Vengono commemorati insieme il 17 febbraio, data di morte del più longevo di loro. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI I TITOLI DI SABATO 17 FEBBRAIO 1996

“Cacciato con metodi staliniani“. Lo sfogo di Giuseppe Torti, direttore generale della Usl licenziato. Accuse a raffica contro i membri della Giunta regionale del Lazio e l’annuncio di un ricorso al Tar ed al pretore del lavoro. Il dirigente elenca i risultati positivi ottenuti nella riduzione degli sprechi ed ammette una sola colpa, quella di essere stato poco diplomatico.

De Luca si sbilancia: “In estate asfalteremo le strade colabrodo.“. Comune. I progetti del neo assessore. Presto riapriranno i cantieri del nuovo Tribunale e del Conservatorio.

Oltre 20 quintali di Posta bloccati perché non funziona l’ascensore. Da una settimana giornali e lettere non vengono recapitati.

“Quei rumori ci uccidono“. Patrica. Intera famiglia occupa il Comune contro il cantiere del supertreno. Il sindaco Macciomei si dice pronto a ordinare la sospensione dei lavori della vicina galleria per l’Alta Velocità.

«Regali da Nicoletti? “Infamie“». Proteste e minacce di querela dopo la scoperta degli elenchi del boss. Dure reazioni dopo la pubblicazione dei nomi di politici ed avvocati che avrebbero ricevuto doni e inviti. L’imprenditore romano, ritenuto la mente finanziaria della Banda della Magliana, ha costruito anche diverse case a Cassino e Pontecorvo.

Fiat: Cgil Cisl e Uil criticano i Cobas per i troppi ricorsi. Ogni vertenza finisce in Pretura.

Scarso impegno, il sindaco manda via un assessore. Ceprano. Verifica tra PdS e Partito Popolare. Una verifica con i botti quella di giovedì sera sul futuro dell’amministrazione comunale di Ceprano. Il sindaco Renato Russo, dopo un’accesa riunione, ha ritirato la delega di assessore ai Lavori Pubblici ad Angelo Castaldi.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 17 FEBBRAIO 2026

