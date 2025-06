Le Prime Pagine dei giornali di martedì 17 giugno 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 17 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Biagio e Diogene, martiri sulla via Salaria antica. Biagio, o Blasto, e Diogene, sono due martiri dell’antichità le cui spoglie riposano a Roma nella Basilica di Santa Prassede. Venerati già nel Medioevo, di loro si sa che Biagio è un tribuno condannato nel 269 perché cristiano; del martirio di Diogene ci parla un’epigrafe del presbitero Marea. (Leggi)

I TITOLI DI SABATO 17 GIUGNO 1995

“Imprenditori, siete vassalli“. In un convegno a Cassino sul supertreno, in fumo molte aspettative. Niente lavoro per aziende locali. Alta velocità, pesantissime critiche dell’amministratore della TAV. l’unico problema per Ercole incalza è quello degli espropri dei terreni. “Ma non c’è ancora alcuna soluzione, occorre parlarne“. Proteste.

Vasta operazione anticrimine nel cassinate. Interrogate decine di persone. Nel mirino di carabinieri e polizia un lucroso intreccio tra prostituzione, usura, traffico di droga e ricettazione di grosse quantità di refurtiva.

Gare d’appalto con ditte fantasma. Colpi di scena a ripetizione nella maxi inchiesta sulle illegalità commesse alla Usl. Acquisite prove secondo cui per alcuni acquisti sarebbero stati invitati aziende inesistenti. Revocati gli arresti domiciliari a Roberto Verrelli.

BMW tampona Y10 che si incendia. Muore una ragazza, tre i feriti. L’incidente è avvenuto la notte scorsa al Giglio di Veroli. La vittima era venuta dal Canada insieme ai familiari per rivedere i parenti.

Le strade della vergogna. Il neo assessore provinciale ai lavori pubblici vuole affidare a imprese esterne la manutenzione. Al via appalti da 26 miliardi per le 68 arterie più dissestate. Martelluzzi: “Con 2 miliardi e mezzo l’anno per 1700 km da asfalto non si possono fare i miracoli. La Regione dovrà aiutarci“.

Il Comune riduce le qualifiche dei capi degli uffici. A Ceprano proteste contro la giunta. Sindacati e opposizione contestano la maggioranza sulla nuova pianta organica che prevede anche 71 posti a fronte degli attuali 54.

Fiuggi, vertice in Comune. Albergatori e commercianti dal commissario straordinario Vetrano. Sollecitate iniziative per assicurare l’efficienza dei servizi principali in vista dell’avvio della stagione termale. Il nodo della guida dell’ATI.

Nuova sede per la scuola di musica. A Ceccano realizzato anche un auditorium, domani l’inaugurazione.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 17 giugno 2025.