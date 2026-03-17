Le Prime Pagine dei giornali di martedì 17 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio.

*

Le Prime Pagine dei giornali di martedì 17 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio.

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Patrizio, vescovo, apostolo dell’Irlanda. Uno dei Santi più venerati al mondo, San Patrizio, patrono d’Irlanda, venne ridotto in schiavitù da ragazzo, ma grazie alla preghiera ebbe un’autentica conversione del cuore che lo portò ad essere un Santo missionario. La Chiesa lo ricorda il 17 marzo. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 17 MARZO 1996

La candidatura di Gentile mette contro Bianco e Pasetto. Lite a colpi di telegrammi nel Partito Popolare. Diana a Roma con il Segretario provinciale per protestare contro i vertici.

Usura, arrestate due commercianti e un disoccupato di Fiuggi e Trivigliano. Operazione congiunta di polizia e carabinieri. Nella rete finite anche altre 10 persone tutte indagate.

Pregiudicato accusa due marescialli. Pontecorvo. Ha riferito al magistrato di gioielli e dosi di cocaina regalati a sottufficiali.

Provincia, a giudizio la ex giunta. Per falso e abuso. Chiesto il processo anche per il Segretario generale. L’inchiesta riguarda il conferimento di incarichi superiori all’ex ragioniere capo e a tre dipendenti del Ccd. Secondo l’accusa sarebbero stati promossi i dipendenti senza averne titolo. Gli indagati si giustificano: “Per il parere tecnico favorevole“.

Bollette milionarie del gas, esplode la protesta degli utenti. Ceccano. Chieste letture più frequenti.

Spaventa un bimbo con un fucile, multa da 70.000 lire a un agricoltore. Pico. Minacciò il minore che era entrato nel suo podere.

Veroli. Serrata di protesta per il mercato. Rifondazione attacca i commercianti.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 17 MARZO 2026

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.