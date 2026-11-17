[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 17 novembre 2026

*

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 17 novembre 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Elisabetta d’Ungheria, terziaria francescana. Quando muore a 24 anni, nel 1231, Elisabetta per molti è già “Santa”. Sposa a 14 anni, madre a 15, vedova a 20, la donna sceglie la povertà francescana del Terz’Ordine. Lei, la regina, visita e assiste i malati, anche quelli ripugnanti. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 17 NOVEMBRE 1996

Sotto Le Querce senza più casa. L’Odissea di uno dei complessi residenziali più esclusivi della città. Vittima della camorra, il titolare della società immobiliare è sparito dal capoluogo: due suoi palazzi andranno all’asta. Decine di inquilini si sono rivolti alla procura: hanno anticipato centinaia di milioni e ora rischiano di perdere tutto.

Forniture ospedaliere, l’indagine della Digos si sposta alla Provincia. Dopo il Blitz nei sotterranei della Usl.

Auto sbandano, 2 morti sulle strade. Maltempo killer le vittime sono un Carrozziere di 21 anni e un impiegato di 39. Incidenti ad Alatri e Ferentino.

La Federlazio scommette sui giovani. Assegnate quattro borse di studio. Venerdì la premiazione. Cristiano e Daniela sognano di diventare ingegneri, Sofia invece vede davanti a sé un futuro da fisico, mentre Danilo studierà scienze statistiche. Sono due ragazze e due ragazzi vincitori della terza edizione del concorso indetto dalla Federlazio di Frosinone.

Elezioni, si vota per sei sindaci. A Sora l’incognita a astensionismo, a Ferentino quattro candidati in lotta. Test amministrativo importante per la Ciociaria: più di 46.000 elettori chiamati oggi alle urne. Si rinnovano i consigli anche in altri quattro comuni: Aquino Casalattico Trivigliano e Filettino. Incerto il confronto tra il polo e il centrosinistra.

Sì alle prenotazioni in farmacia. La Usl accoglie il piano per snellire le richieste di visite analisi e raggi.

Raccolta differenziata dei rifiuti: via al piano provinciale. Il servizio interesserà 68 comuni. Il costo del progetto sarà di quasi 10 miliardi.

Lotta alla droga, ora si cambia. Medici, comunità e volontari lavoreranno insieme nella struttura pubblica. Dopo il fallimento dei Sert, al via in Ciociaria il progetto pilota della regione che punta anche sulla prevenzione. Da gennaio sarà operativo il nuovo dipartimento che sperimenterà nuovi metodi.

Terremoto del 1984, il governo ci ripensa e stanzia 15 miliardi. La Ciociaria era stata esclusa. Nella prima stesura della finanziaria non c’erano fondi per la ricostruzione nella Valcomino.

Un miliardo e mezzo per completare il nuovo istituto tecnico industriale. Quarantotto aule dell’Itis di Cassino potrebbero essere ultimate già prima del nuovo anno scolastico.

“Mai viste ditte così arroganti“. Alta velocità, il sindaco Cerroni spara a zero contro i ricatti delle imprese. Scoppia la polemica tra Iricav e l’amministrazione accusata di ritardare il rilascio del licenze.

La rivincita di Modesto Della Rosa. “Mi davano per finito con la fiamma bruceremo i resti del polo“. Un ciociaro protagonista al congresso di Chianciano l’uscita di alleanza da alleanza nazionale, i sacrifici, il ritorno in Grande stile. Oggi l’incoronazione di Rauti. Modestino sarà uno dei vice. “Sarò sindaco di Cassino, è ancora presto per parlarne”.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDI’ 17 NOVEMBRE 2026