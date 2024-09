Le Prime Pagine dei giornali di martedì 17 settembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 17 settembre 2024

San Roberto Bellarmino, cardinale, vescovo e dottore della Chiesa. Il padre lo voleva politico, il figlio entra fra i Gesuiti. Umanista, insigne teologo della Chiesa post-tridentina – alcune opere sono dei classici – S. Roberto Bellarmino diventa cardinale nel 1599. È un uomo dotto ma dà tutto ai poveri. Pio XI lo proclama Beato, Santo e Dottore della Chiesa. (Leggi qui).

I TITOLI DI SABATO 17 SETTEMBRE 1994

Retata di prostitute e clienti. Sequestrate 10 auto, 20 persone denunciate per atti osceni. Operazione anti lucciole in Ciociaria. Blitz degli agenti della Squadra Mobile nei luoghi dell’amore a pagamento: setacciati l’asse attrezzato e la Monti Lepini. Panico e forte imbarazzo tra i fermati.

Scuole fuorilegge, gli assessori replicano alle critiche del provveditore. Molti i lavori in corso. I responsabili della pubblica istruzione di Provincia e Comune capoluogo elencano gli interventi che sono in atto.

Si è sparato perché strangolato dai debiti. È ancora in coma a Roma il ristoratore frusinate Dionisio Bracaglia. Continuano però le indagini della polizia per fare piena luce sulle ragioni che hanno spinto l’imprenditore a tentare il suicidio. Interrogato anche il fratello Evangelista.

Picano torna in pista. L’ex big DC esce pulito dall’inchieste. Prosciolto da ogni accusa per le frane e il caso Iacorossi, l’esponente del PPI riprende a fare politica dopo le amarezze “per i veri e propri linciaggi subiti in due anni“.

Alta velocità, intesa sindacati imprese. Si chiederanno appalti e posti di lavoro per la Ciociaria.

Fiuggi, abolito pane e coperto. L’unione dei ristoranti locali punta così a recuperare clienti. Commenti positivi all’iniziativa che partirà dal 1 ottobre da parte degli esponenti provinciali di categoria. Il presidente dell’associazione Alberto Cinelli: “Diciamo subito ai detrattori che non aumenteremo i prezzi dei cibi“.

Rivolta degli utenti per la tassa sulle fogne. Il consorzio di Bonifica: “Il tributo è legittimo“. Proteste a Ceprano e Arpino.il presidente D’Ambrosio: “Applichiamo solo una disposizione ministeriale. Se non lo facessimo saremmo fuori legge“.

Si amplia a Fiuggi il campo di golf. Il Comune appalterà i lavori l’11 ottobre, 39 ditte in gara. Erano anni che si parlava di portarlo a 18 buche, come i migliori Green d’Italia. L’iniziativa incrementerà il turismo.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 17 settembre 2024.

