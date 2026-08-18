Le Prime Pagine dei giornali di martedì 18 agosto 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 18 agosto 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 18 agosto 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SANT’ELENA, IMPERATRICE. Madre di Costantino, l’imperatore che diede libertà di culto ai cristiani, Sant’Elena è commemorata il 18 agosto. Attenta alle necessità dei poveri e di profonda fede cristiana costruì importanti basiliche ed è ricordata per il rinvenimento della vera Croce di Cristo. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 18 AGOSTO 1996

Tutti in pista per scacciare la crisi. In un anno spesi 10 miliardi per divertirsi in discoteca e in balera. Il tempo libero dei ciociari. In calo gli spettatori nei cinema e teatri a cui vengono destinati appena 1200 lire a stagione. Aumentano le ore trascorse davanti la televisione che attira soprattutto gli anziani. Due i miliardi spesi dai tifosi per le squadre del cuore.

Revisioni: file infinite alla Motorizzazione, ma presto si cambierà. A settembre aprirà una terza linea. Il carico di lavoro sarà alleggerito anche per le entrate in attività di nove officine autorizzate.

Le armi confermano: la banda dei blindati si è sgretolata. L’arsenale scoperto a Giuliano di Roma. Dopo i duri colpi di polizia e carabinieri. Si è lacerata l’alleanza tra i rapinatori che si sono disfatti di fucili e pistole. Sono 30 le persone indagate nella maxi inchiesta.

Guerra in Alleanza Nazionale, Foglietta: si allo scontro no agli insulti. Dopo tanti attacchi, ora al commissario di Alleanza Nazionale Franco Fiorito arrivano anche attestati di solidarietà.

Onorari in nero in ospedale. Nuove pesanti accuse dei medici di Sora sul mercato dei pazienti. Trovano conferma le rivelazioni del dottor Gabrielli, protagonista di una baruffa con un collega in sala operatoria. Un chirurgo rivela: “È diffusa in Ciociaria l’abitudine di trattare in modo preferenziale i malati che provengono dagli studi privati”.

Altipiani di Arcinazzo in abbandono, il turismo perde colpi. Confronto tra vacanzieri e sindaci. Gli amministratori si sono impegnati a realizzare servizi migliori per garantire una vacanza di maggiore tranquillità.

Musiche e balli dopo i funerali: cresce la rabbia. Ceccano sotto shock dopo l’incidente con quattro morti. I carabinieri intervengono alla festa dell’Unità per calmare gli animi. Durante la notte incendiato uno striscione.

Dipendenti in rivolta per avere le promozioni. Alatri. Scade domani il termine dato al Comune per la regolarizzazione delle posizioni.

Mille giovani per la pace, meeting a Cassino. La manifestazione è organizzata dalla comunità antidroga Exodus.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI MARTEDì 18 AGOSTO 2026

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