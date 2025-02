Le Prime Pagine dei giornali di martedì 18 febbraio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 18 febbraio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Beato Giovanni da Fiesole (Beato Angelico), sacerdote domenicano. Proclamato Patrono Universale degli Artisti da Giovanni Paolo II, Beato Angelico, la cui memoria ricorre il 18 febbraio, è tra i massimi pittori di ogni tempo. Frate domenicano, di lui si dice esercitasse l’arte predicatoria con il pennello, esprimendo in figura ciò che contemplava nell’intimo. (Leggi).

I TITOLI DI DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024

Arriva la Roma, voglia di riscatto nel quasi derby. La sfida alle 18 in uno “Stirpe” sold out. Il Frosinone di DiFra sogna l’impresa: «La chiave? Il gioco di squadra».

Fanelli nuovo assessore: «Dare risposte ai cittadini». L’ex sindaco nella Giunta al posto di Tagliaferri, presidente di Ales Spa. Mastrangeli: «Metterà la propria competenza al servizio della comunità».

La sfida amorosa finisce a schiaffi. Frosinone, due 14enni si picchiano nella villa comunale perché innamorate dello stesso compagno di classe. Una delle ragazzine rischia il processo dopo la querela dei genitori della rivale, ma c’è una controdenuncia.

Scontro tra auto e moto, 42enne muore sul colpo. L’incidente ieri mattina in località Volla, all’ingresso dello stabilimento Stellantis. A perdere la vita è stato Luca Cavaliere, stava andando alla festa di Carnevale.

Frosinone sogna l’impresa. Oggi alle 18 la gara interna con i giallorossi in corsa

per un posto in Europa. Giallazzurri a caccia di punti salvezza. Sarà uno “Stirpe” ancora una volta sold out per un match dal sapore di derby. All’andata i canarini uscirono a testa alta

