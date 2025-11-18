Le Prime Pagine dei giornali di martedì 18 novembre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 18 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 18 novembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo apostoli. Verso il 330 Costantino fece edificare, sull’area di un antico cimitero sul colle Vaticano, la Basilica dedicata a san Pietro, consacrata nel 1626. Quella dedicata a san Paolo fu decisa dall’Imperatore Valentiniano nel 286: ricostruita nel 1823 dopo un incendio, fu consacrata nel 1854 da Pio IX. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI I TITOLI DI SABATO 18 NOVEMBRE 1995

Droga party con il neonato. Maxi retata nella notte: arrestati tre ladri albanesi. Espulse otto prostitute. Scoperto un latitante a Veroli. Irruzione della polizia mentre la madre e due amici sniffano cocaina. In un garage del Giglio rinvenuti elettrodomestici, oggetti di abbigliamento e casalinghi appena rubati.

Inchiesta cimitero. Due denunciati per falso e abuso. Primo rapporto al magistrato. Le indagini riguarderebbero anche due professionisti del capolavoro.

Non ho mai toccato le mie figlie. Ad Anagni interrogato l’uomo accusato di atti di libidine e maltrattamenti.

Ucciso carbonizzato l’avvocato Avino. Il delitto, probabilmente, a matrice camorristica. Il penalista potrebbe essere stato punito per uno sgarro oppure per una difesa rifiutata. Il cadavere rinvenuto sotto la sua autovettura nei pressi dello stadio a Mondragone.

Il corpo era irriconoscibile. Integra solo una parte delle gambe. L’ultima volta è stato visto a Santa Maria Capua Vetere.

Il foro si inchina alla sua memoria. L’omaggio di Matera, presidente dell’ordine.

“Vorrei morire con la toga”. La sua passione per la legge e l’amore per l’arte.

Il ricordo del procuratore Savia. “Una forte personalità con un cuore grande così”.

Colfelice, l’ora della verità. Tra un mese l’apertura dell’impianto, la discarica a Pontecorvo. Salvatore Suriano è il commissario nominato dalla regione per il consorzio. L’assessore provinciale Gatti: “Evitiamo strumentalizzazioni“. Il sindaco Coccarelli: “Non ne so nulla. Ma chiederemo garanzie”.

Appalto sui rifiuti a Gaeta. A giudizio i titolari della ditta. Sono noti imprenditori di Cassino.

Casalvieri ,impiegati senza paga: “Ci incateneremo“. Da maggio senza stipendio perché nelle casse comunali non c’è una lira.

