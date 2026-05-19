Le Prime Pagine dei giornali di martedì 19 maggio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 19 maggio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 19 maggio 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Pietro Celestino V, papa (Pietro del Murrone). Contemplativo, amante del silenzio – dimora di Dio – San Pietro Celestino V Papa è ricordato dalla Chiesa il 19 maggio. Il Santo è noto per aver indetto il Giubileo della “Perdonanza” de L’Aquila nel 1294 e per il breve Pontificato culminato nella rinuncia a pochi mesi dall’elezione. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 19 MAGGIO 1996

Roulette, vogliamo giocare anche noi. Fiuggi non vuole perdere la gara con gli altri Comuni per aprire un casinò. Nuove iniziative per avere il via libera ai tavoli verdi nella cittadina termale. Premono albergatori e commercianti. L’antagonista storica è Anzio, che da tempo spinge per essere scelta. Il sindaco Celani si mostra ottimista: “Stiamo facendo passi avanti“.

Certificati e notizie via Internet. Si va anche all’asilo, iniziativa all’avanguardia in Comune.

Regali al vicequestore, cinque indagati. Martedì rapporto della squadra mobile al magistrato, poi via agli interrogatori.

Piano Urbano, Sora arriva prima. Il ministero dei lavori pubblici ha dato un punteggio ai progetti. Ora si attendono i finanziamenti statali per partire con le maxi opere su 200.000 m² di aree. I programmi di riqualificazione per 60 miliardi di lavori presentati dal Comune giudicati tra i migliori in Italia.

All’asta fallimentare il castello Sindici di Ceccano. Prezzo: quasi 2 miliardi. All’ex sindaco fu proposto l’acquisto ad un costo inferiore.

Crisi in Comune, il sindaco sbotta: “Non abbiamo paura delle elezioni“. A Ferentino Rifondazione comunista, ex partner di governo, chiede le elezioni anticipate.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDI’ 19 MAGGIO 2026