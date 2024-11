Le Prime Pagine dei giornali di martedì 19 novembre 2024

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 19 novembre 2024

Santa Matilde (Mechtilde), vergine. Vive nella seconda metà del Duecento. Sàssone di nascita, Matilde entra presto tra le Benedettine di Rodersdorf dove si fa monaca. Raggiunge la sorella badessa a Helfta e lì si distingue per la sua umiltà e amabilità. Dirige il coro e ha frequenti visioni mistiche poi raccolte in un celebre testo. (Leggi)

I TITOLI DI SABATO 19 NOVEMBRE 1994

Migliaia di studenti in rivolta. Nove istituti autogestiti o in sciopero per gli orari delle lezioni. Monta la protesta nelle scuole superiori in Ciociaria. Lunedì manifestazione nel capoluogo. Con l’applicazione della circolare che impone l’ora piena di lezione, gli allievi perdono autobus e treni.

Contenzioso gas, sull’accordo la giunta di Frosinone si spacca. Naufraga la maggioranza Ppi-Psdi al Comune: consiglio sciolto per mancanza del numero legale. È la seconda volta in sette giorni.

Caccia al libro miliardario. In allarme le case d’asta di tutto il mondo. Mentre carabinieri e polizie di diverse nazioni cercano il prezioso manoscritto rubato a Montecassino, resta indiziata solo una studentessa.

“Non sono un terrorista“. La verità di Tiberio Cancelli, arrestato per 16.000 detonatori a Sora. Splendori e tragedie di una famiglia che produce fuochi d’artificio da sei generazioni. Il giovane nega di avere mai fatto il corriere di esplosivi e respinge le accuse più gravi: “Quel materiale può servire soltanto ai pirotecnici”.

Va in consiglio il progetto del nuovo ospedale. A Cassino martedì si deciderà. Intanto i Pattisti tentano di ricucire lo strappo a sinistra per risolvere la crisi comunale. Il PdS ha chiesto 48 ore di tempo per dare una risposta.

