Le Prime Pagine dei giornali di martedì 2 dicembre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 2 dicembre 2025
IL SANTO DEL GIORNO
San Silverio, papa. Originario dell’attuale Ciociaria, Silverio è il 58. mo Papa della Chiesa di Roma, destituito e poi costretto ad abdicare nel 537 dai seguaci dell’eresia monofisita a Costantinopoli. Muore in esilio a Palmarola, piccola isola dell’arcipelago pontino, di cui diventa il patrono. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 2 DICEMBRE 1995
Caccia all’albanese assassino. L’agguato sulla Monti Lepini. Dopo il delitto B. X. si è fatto accompagnare a Roma ed è sparito. Il tassista che portava l’omicida: “Ha sparato mentre era vicino a me“. Pasquale Rotondi racconta: “Dopo aver ucciso, il bandito mi ha detto: se non lo avessi fatto io l’avrebbe fatto lui a me”. Pronti a tutto per controllare il mercato della prostituzione.
Crisi in Comune a Frosinone. Il sindaco vuole rinviare il Consiglio comunale.
Litiga con il capo e si impicca. A Sora impiegata postale tenta di uccidersi dopo un rimprovero. Il segretario regionale del Failp, sindacato autonomo, ha chiesto l’apertura di due indagini sul direttore dell’ufficio. Ed a Paliano un altro suicidio mancato: si avvelena una ragazza lasciata dal fidanzato prima delle nozze.
Opere pubbliche. 400 miliardi da sbloccare subito. Imprenditori e sindacati uniti.
Ad Alatri il Comune crea scuola di arti e mestieri. Verrà attivata da una scuola provinciale. L’iniziativa dell’Amministrazione comunale destinata a favorire la ripresa dell’artigianato in Ciociaria.