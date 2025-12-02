Le Prime Pagine dei giornali di martedì 2 dicembre 2025

La caduta della Ciociaria nelle classifiche della qualità della vita non è una sorpresa e non è un dramma sportivo. È il risultato di anni senza una strategia, senza investimenti, senza un’idea chiara di futuro. Il territorio migliora e peggiora quasi per caso, mentre intorno si moltiplicano le polemiche e le tifoserie del giorno dopo. A mancare non è la fortuna. Ma una visione alternativa che nessuno ha il coraggio di scrivere.