Le Prime Pagine dei giornali di martedì 2 giugno 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio marteedì 2 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 2 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Santi Marcellino, sacerdote, e Pietro, esorcista, martiri sulla via Labicana. Marcellino e Pietro sono due tra gli innumerevoli Santi che da eroi hanno testimoniato il Vangelo e difeso la Chiesa nascente, perché torture e morte non li hanno indotti a voltare le spalle a Cristo. La loro vicenda si snoda tra la fine del III e l’inizio del IV secolo. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 2 GIUGNO 1996

La Videocolor ai coreani. La Samsung, sta per acquistare il grande stabilimento. Entro l’autunno la seconda fabbrica della Ciociaria, dopo la Fiat, cambierà proprietario. In allarme le circa 100 aziende dell’indotto: si temono perdite di posti di lavoro. Sangiorgi: “Chi opera bene stia tranquillo”.

Stroncato un maxi giro di usura. Arrestato un fochista che prestava soldi ai commercianti. Per 20 milioni, dopo due anni, ne chiedeva 480.

Peculato, indagato tecnico comunale. Il geometra, accusato di avere preso 20 blocchi di travertino. Accade a Ceccano.

Inchiesta archiviata sui vice pretori onorari di Cassino. La magistratura di Perugia ha ritenuto infondate le accuse di abuso d’ufficio ipotizzate a loro carico un anno fa. A denunciarli era stato un cittadino di Arce che aveva subito un esproprio

Prestiti troppo facili, Bankitalia chiude il Credito Cooperativo. Sant’Apollinare, salvaguardati i depositi.

Banca Industriale, nessun reato. Clamoroso: chiesta l’archiviazione dell’inchiesta sugli amministratori di Cassino dopo 2 anni di indagini. Accuse pesantissime che hanno impedito all’istituto di aprire. Dure, critiche mosse a Bankitalia per la fretta con cui ha deciso di revocare i permessi all’esercizio del credito con danni gravissimi.

Elezioni anticipate, si voterà a novembre. Sora, burrasca in Comune. I consiglieri del Polo e dell’Ulivo fanno cadere il sindaco che reagisce. È un golpe.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDI’ 2 GIUGNO 2026

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