Le Prime Pagine dei giornali di martedì 20 agosto 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 20 agosto 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Bernardo, dottore della Chiesa. Dottore della Chiesa, fondatore dell’abbazia di Clairvaux (Chiaravalle), uno dei Padri dei Cistercensi, Patrono degli apicoltori. Bernardo di Chiaravalle ha percorso le vie dell’Europa combattendo eresie e difendendo il Papa e la Chiesa. (Leggi qui).

I TITOLI DI SABATO 20 AGOSTO 2022

PD, bufera sul video della lite. Il l capo di gabinetto del sindaco di Roma, Albino Ruberti, si dimette. Francesco De Angelis ritira la candidatura alla Camera dei Deputati. La procura acquisirà il filmato.

Picchiati in piazza, non sono stati aiutati. Identificati e denunciati i componenti del branco che ha pestato tre persone per uno sguardo: sono tutti stranieri. Avviati accertamenti anche per l’omissione di soccorso: i locali hanno chiuso le serrande e fuggi fuggi dei presenti. Il sindaco: “La nostra città non ha nulla a che spartire con questa violenza”.

Pellegrinaggio di Canneto, scontro sindaco – parrocchia. Aquino: Mazzaroppi critica l’organizzazione per il tradizionale cammino dei fedeli. La compagnia ed i sacerdoti: “Decisioni prese insieme per motivi di sicurezza”.

Gambizzato, svolta nelle indagini. Il 35enne di Ceprano ferito da alcuni colpi di fucile, dopo l’iniziale silenzio, sta collaborando con i carabinieri. Nell’area teatro dell’agguato, un posto isolato alla periferia di Arce, trovati elementi interessanti per risalire agli autori.

Ultime prove anti Brescia punto. Domani sera per il Frosinone debutto casalingo contro le Rondinelle. Oggi Grosso dirigerà la seduta di rifinitura. Mercato, si profila una sfida a distanza tra i due Club per il difensore esterno destro Sampirisi in uscita dal Monza.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 20 agosto 2024.