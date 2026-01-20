Le Prime Pagine dei giornali di martedì 20 gennaio 2026

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 20 gennaio 2026

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 20 gennaio 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

SAN SEBASTIANO, MARTIRE. Nato a Milano, diventa alto ufficiale dell’esercito imperiale: stimato per le sue capacità da Diocleziano che non sospettava fosse cristiano. Aiuta i cristiani incarcerati e converte militari e nobili. Scoperto, viene condannato: sopravvissuto alle frecce, viene flagellato a morte. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 20 GENNAIO 1996

Droga dalla camorra, crisi nei corrieri. Sequestrati 9,5 kg di hashish, si potevano ricavare 30.000 spinelli. Colpo grosso dei carabinieri, arrestati un assicuratore ed un disoccupato di Ceccano, ora si punta ai clan di Caserta. I trafficanti ciociari si rifornivano ogni due settimane, a loro volta piazzavano la merce nella zona tra Frosinone, Castro e Vallecorsa.

Mastrangeli e il sindaco, uno scontro senza sbocco. “Per ora ho rifatto la giunta, presto avrò anche una maggioranza solida“: il sindaco di Frosinone Paolo Fanelli non ha paura di rimanere senza numeri anche se al momento può contare solo su 20 voti in consiglio.

Cassino al setaccio con i cani antidroga. Giovane arrestato con 50 dosi di eroina, altri due denunciati. Blitz nei supermarket. Donne poliziotto mischiate tra la gente per scoprire gli spacciatori mentre altri agenti filmavano le consegne.

Il saldo nel buio, attenti alle truffe. Da Frosinone a Cassino a Sora svendite con sconti vertiginosi. I commercianti invitano a diffidare e accusano quanti praticano prezzi troppo bassi. Sollecitati i controlli. Solo nel capoluogo i vigili fanno verifiche accurate, in altri centri della Ciociaria molte posizioni irregolari che nessuno persegue.

Guerra fra Comune ed Ente Fiuggi, scelti i tre nuovi periti. Per valutare gli indennizzi richiesti. Continua la guerra a colpi di carte bollate tra il Comune e l’Ente Fiuggi già concessionario dell’impianto idrotermale.

Cervaro. Il sindaco e i giovani di Exodus: “Sono solidale ma dico No alla comunità“. “Non siamo insensibili al dramma della droga ma un sindaco deve fare rispettare le leggi e deve tenere in considerazione le opinioni dei propri cittadini“: così il sindaco di Cervaro Giovanni Marrocco risponde ai giovani di Exodus.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 20 GENNAIO 2026

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.