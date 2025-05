Le Prime Pagine dei giornali di martedì 20 maggio 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 20 maggio 2025

San Bernardino da Siena, sacerdote francescano. Ascoltato da Papi e analfabeti per il suo stile di predicazione senza bizantinismi, Bernardino da Siena è uno dei Santi francescani più noti e un grande riformatore del suo Ordine nel XV secolo. Viene proclamato Santo da Niccolò V nel 1450, appena sei anni dopo la sua morte. (Leggi)

I TITOLI DI SABATO 20 MAGGIO 1995

Guerra alla piccola criminalità. Festa della polizia, il questore Mastrocinque detta le linee guida per contrastare la nuova delinquenza. Offensiva contro l’aumento dei furti e dello spaccio di droga. Non bisogna abbassare la guardia verso la camorra che cerca di infiltrarsi in Ciociaria. Legge inadeguata contro gli immigrati clandestini.

Emissioni a catena dei giudici onorari. Giustizia paralizzata, carenze d’organico in tribunale. Rivolta dei viceprocuratori e dei vicepretori. Su 11 hanno lasciato in quattro. Pronte altre rinunce. Mancano cinque magistrati.

Beffata la banda del buco. Tentato furto al Monte dei Paschi, l’allarme mette in fuga i ladri.

Imprenditore di carni in manette. A Pontecorvo Raffaele Lupo arrestato per evasione fiscale e distruzione di documenti contabili. Si allarga l’inchiesta della finanza sul commercio clandestino. Secondo gli investigatori, l’uomo sarebbe titolare di due società paravento per un traffico internazionale. Deciso un supplemento di indagini.

Caccia al petrolio, le trivelle trovano un intoppo. A San Giorgio l’Agip non si arrende. La scoperta di Grotte sta rallentando la perforazione. Dopo 100 giorni l’obiettivo di 3400 metri sotto il monte calvo è ancora lontano.

Propellenti, l’ora del rilancio. Entusiasmo a Fontana Liri, salvati 400 posti di lavoro.

