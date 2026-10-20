Le Prime Pagine dei giornali di martedì 20 ottobre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 20 ottobre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 20 ottobre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
Santa Maria Bertilla Boscardin, vergine, di Vicenza. Sperimenta l’ospedale da entrambi i punti di vista, suor Maria Bertilla, diventata infermiera tra le Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Santissimi Cuori a Vicenza. Lavora a Treviso e qui si ammala di un tumore che non le lascerà scampo: muore a soli 34 anni nel 1922; è canonizzata nel 1961. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 20 OTTOBRE 2006
De Matthaeis mette tutti d’accordo. Reazioni positive al piano integrato presentato da Turriziani. «Modernizziamo il capoluogo ciociaro». Sì al progetto dagli imprenditori “rivali” e ok bipartisan dai politici.
Alessandra, due città in lutto. La ricercatrice morta a Roma. Le esequie a Pontecorvo, bandiere a mezz’asta anche a Roma. Ieri nella metro una rosa rossa: “Da una ciociara come te”.
Museo di Fregellae, la preistoria nel futuro. Diventa realtà il nuovo museo di Ceprano a Palazzo Vespignani. L’assessore Castaldi: «Sarà una struttura in grado di stupire». Regione e Comune stanziano poco meno di due milioni, via ai lavori entro marzo 2007.
«Iachini, ora mi vendico». L’ex Margiotta: «Ho tanta rabbia, spero di segnare». Al Comunale domani arriva il Piacenza. L’attaccante: «A me basta ripetere la prestazione di sette giorni fa».