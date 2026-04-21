Le Prime Pagine dei giornali di martedì 21 aprile 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 21 aprile 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 21 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Anselmo, arcivescovo di Canterbury e dottore della Chiesa. Nato ad Aosta e vissuto nell’XI secolo tra la Francia e l’Inghilterra, Sant’Anselmo è monaco benedettino e arcivescovo di Canterbury. Fondatore della teologia scolastica, possiede anche il carisma da grande pastore d’anime. Nel 1720 viene proclamato Dottore della Chiesa che lo ricorda il 21 aprile. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 21 APRILE 1996

“Politici e funzionari volevano soldi“. Intervista al titolare dell’azienda di smaltimento dei rifiuti, al quale i periti della procura avevano chiesto tangenti milionarie. Clamorose rivelazioni dell’imprenditore Rizzi, dopo l’arresto dei consulenti.

Manette ad uno sfruttatore. Operazioni di carabinieri e polizia: quattro denunce e cinque espulsi.

All’alba è morto anche Luca. Salite a quattro le vittime del terrificante incidente di venerdì sera sulla statale nei pressi di Pignataro. Deceduti padre e figlio e due giovani fidanzati, grave la moglie dell’uomo. La quarta vittima, di 12 anni, è il figlio di Giuseppe, operaio della Fiat di Piedimonte spirato sul colpo al momento dello scontro.

Compensi sospetti, la Provincia perde il primo round al Tar. Sospesa decisione della giunta.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDI’ 21 APRILE 2026